Героями станут персонажи белорусской мифологии. Над какими картинами работает киностудия «Беларусьфильм»?

О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Над чем реально сейчас киностудия работает, подготавливает договорные отношения, готовится к съемкам – это, конечно же, фильм о нашем герое-партизане Минае Филипповиче Шмыреве, который киностудия будет снимать вместе с российской компанией «Военфильм», которую возглавляет Игорь Угольников, по его же сценарию. Это завершившийся первый этап конкурса фильма игрового полнометражного об учителях. Вышли у нас в финал четыре сценариста, сейчас они пишут по синопсисам сценарий. Буквально, надеемся, после 15 апреля будут подведены итоги. Уже в 2024 году мы начнем снимать.

Это разрабатываемая спортивная тема о нашей команде «Динамо-Минск» – футбольной команде, ее легендарной победе в 1982 году.

Это сериальная линейка. Здесь подробно останавливаться не буду, потому что рассматриваются самые разные варианты – от комедийных, неких семейных сериалов до сериалов, традиционно популярных, детективных, героических, патриотических. Конечно же, разработаны темы для анимации. Надеемся, что уже осенью наши зрители увидят «Песню Сирин» – это белорусский 3D-анимационный мультфильм. Может быть, 3D-технологиями не удивишь зрителя, но, наверное, мы удивим тем, что героями этого фильма станут персонажи нашей славянской, белорусской мифологии. Такого, наверное, еще не было.

Это, конечно же, историческая картина – долгожданная премьера «Черный замок Ольшанский». Завершается фильм, также это будет осенняя премьера. На предпоказах, которые мы по опыту мировому, российскому тоже делали для наших прокатчиков, прокатчики высоко оценили прокатный потенциал данного фильма.