Героями станут персонажи белорусской мифологии. Над какими картинами работает киностудия «Беларусьфильм»?
2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...
О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Над чем реально сейчас киностудия работает, подготавливает договорные отношения, готовится к съемкам – это, конечно же, фильм о нашем герое-партизане Минае Филипповиче Шмыреве, который киностудия будет снимать вместе с российской компанией «Военфильм», которую возглавляет Игорь Угольников, по его же сценарию. Это завершившийся первый этап конкурса фильма игрового полнометражного об учителях. Вышли у нас в финал четыре сценариста, сейчас они пишут по синопсисам сценарий. Буквально, надеемся, после 15 апреля будут подведены итоги. Уже в 2024 году мы начнем снимать.
Это разрабатываемая спортивная тема о нашей команде «Динамо-Минск» – футбольной команде, ее легендарной победе в 1982 году.
Это сериальная линейка. Здесь подробно останавливаться не буду, потому что рассматриваются самые разные варианты – от комедийных, неких семейных сериалов до сериалов, традиционно популярных, детективных, героических, патриотических. Конечно же, разработаны темы для анимации. Надеемся, что уже осенью наши зрители увидят «Песню Сирин» – это белорусский 3D-анимационный мультфильм. Может быть, 3D-технологиями не удивишь зрителя, но, наверное, мы удивим тем, что героями этого фильма станут персонажи нашей славянской, белорусской мифологии. Такого, наверное, еще не было.
Это, конечно же, историческая картина – долгожданная премьера «Черный замок Ольшанский». Завершается фильм, также это будет осенняя премьера. На предпоказах, которые мы по опыту мировому, российскому тоже делали для наших прокатчиков, прокатчики высоко оценили прокатный потенциал данного фильма.
Ирина Дрига:
Это, конечно же, наша документалистика, которая делается целенаправленно блоками. Это будет трилогия, посвященная как раз истории белорусского кино. Уверены, что мы ее завершим в октябре-ноябре и к юбилею покажем. Это фильмы по такой сложной теме, как геноцид белорусского народа. Это фильмы о наших героях, спортсменах, нашем герое страны, может, еще не имеющем звание героя, но героя по духу – Алексее Талае. То есть те фильмы, которые будут поднимать и воспитывать нашу молодежь и нашего зрителя.
Если всегда казалось, что анимация – это что-то такое детское, сказочное, шуточное, то сейчас «Беларусьфильм» в анимации поднимает очень серьезные темы – мемориальные комплексы. Будем рассказывать детям о наших крупнейших мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, и тем местам, историям, почему там созданы эти мемориальные комплексы, чью память они увековечивают. Такая важная тема, о которой, наверно, больше говорят с подростками и меньше с младшими школьниками, а говорить надо с детства – это символы Беларуси: наш герб, гимн, флаг. То есть почему такие символы, что они обозначают – это будет рассказываться в популярной форме. В форме такой семейной истории, когда через семью, празднование наших государственных праздников в семье будет популяризироваться наша символика. Так что, я надеюсь, нам не только есть чем гордиться, но нам будет чем гордиться. Самое главное, нашим зрителям будет зачем идти в кино.
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