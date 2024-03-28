Сыр с орехами и трюфелями, творожные сырки. Почему во всём мире ценят белорусскую молочку?

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир? В белорусском сырном репертуаре можно найти произведения на любой вкус и кошелек.

Елена Гринюк, начальник сыродельного цеха молокоперерабатывающего предприятия:

С любыми орехами – с кедровым, грецким орехом. С лисичками делался сыр. Также делали сейчас с трюфелями – белый, черный трюфель. Поэтому тут на вкус потребителя, если есть такой запрос, выполнить можно практически все сегодня. А как ни крути, коронным блюдом будет являться сыр самый простой, самый распространенный, которым пользуются хозяйки на кухне и который больше всего используется дома. Он и будет самым востребованным и самым вкусным. Поэтому я думаю, что каждый стремится вырабатывать именно такую продукцию.

Ароматная булка с маслом – любимое лакомство еще советской детворы. Подменить его в лихие 90-е в телерекламе пытались дешевым импортным маргарином. Но наш натуральный продукт выстоял и сегодня вне конкуренции.

Иван Синегуб, мастер-маслодел молокоперерабатывающего предприятия:

Купили масло в магазине. Открываете дома, чтобы сделать бутерброд или кусочек отрезаете. И оно не должно разваливаться на мелкие кусочки. Это уже не масло, а маргарин. Масло должно размазываться аккуратно, тянуться. Это будет масло настоящее, красивое, вкусное, которое полезно. Масло – это очень капризный продукт, и ему нужно уделить очень много внимания. Это очень долгий, тяжелый процесс. На самый ответственный момент – это созревание сырья. Правильно нужно выработать, подогреть немного, проконтролировать. И температура, и кислотность сливок. Это трудоемкий процесс, и он не быстрый, он долгий, смотря какими методами вырабатывается продукт. Это очень ответственно. Как из картошки можно приготовить тысячу и одно блюдо, так и молоко в руках профессионала готово предстать в сотнях вариаций. И это творчество сродни работе художника.