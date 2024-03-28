Сыр с орехами и трюфелями, творожные сырки. Почему во всём мире ценят белорусскую молочку?
К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?
В белорусском сырном репертуаре можно найти произведения на любой вкус и кошелек.
Елена Гринюк, начальник сыродельного цеха молокоперерабатывающего предприятия:
С любыми орехами – с кедровым, грецким орехом. С лисичками делался сыр. Также делали сейчас с трюфелями – белый, черный трюфель. Поэтому тут на вкус потребителя, если есть такой запрос, выполнить можно практически все сегодня. А как ни крути, коронным блюдом будет являться сыр самый простой, самый распространенный, которым пользуются хозяйки на кухне и который больше всего используется дома. Он и будет самым востребованным и самым вкусным. Поэтому я думаю, что каждый стремится вырабатывать именно такую продукцию.
Ароматная булка с маслом – любимое лакомство еще советской детворы. Подменить его в лихие 90-е в телерекламе пытались дешевым импортным маргарином. Но наш натуральный продукт выстоял и сегодня вне конкуренции.
Иван Синегуб, мастер-маслодел молокоперерабатывающего предприятия:
Купили масло в магазине. Открываете дома, чтобы сделать бутерброд или кусочек отрезаете. И оно не должно разваливаться на мелкие кусочки. Это уже не масло, а маргарин. Масло должно размазываться аккуратно, тянуться. Это будет масло настоящее, красивое, вкусное, которое полезно. Масло – это очень капризный продукт, и ему нужно уделить очень много внимания. Это очень долгий, тяжелый процесс. На самый ответственный момент – это созревание сырья. Правильно нужно выработать, подогреть немного, проконтролировать. И температура, и кислотность сливок. Это трудоемкий процесс, и он не быстрый, он долгий, смотря какими методами вырабатывается продукт. Это очень ответственно.
Как из картошки можно приготовить тысячу и одно блюдо, так и молоко в руках профессионала готово предстать в сотнях вариаций. И это творчество сродни работе художника.
Екатерина Антошок, главный технолог молокоперерабатывающего предприятия:
Это не самый простой продукт. Вообще, молоко – очень уникальный продукт, это изысканная пища, она создана самой природой. И очень капризный продукт, его нужно очень быстро и нежно обработать, переработать, чтобы получить хороший, качественный продукт. Творог тоже сложный продукт в своей технологической цепочке, потому что представляет немного другой процесс. Молоко, наверное – очистил, простерилизовал, охладил и получил готовый продукт.
Что-то привозим с выставок, что-то у кого-то подсмотрим, что-то сами придумываем, какие-то идеи маркетинг преподносит. В общем, рождается продукт в совместной команде. И не всегда это получается сразу. Большой такой процесс для того, чтобы понять, какой продукт хотим. Продукт должен соответствовать требованиям стандартов. Продукт должен соответствовать полезности, натуральности и качеству. Поэтому в первую очередь это подбор компонентов изначально, чтобы продукт на выходе был очень хороший и вкусный.