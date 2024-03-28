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Как производят легендарные белорусские сырки? Посмотрели процесс производства

28 марта 2024 16:19
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К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Главные «звезды» на белорусском молочном подиуме, пожалуй, сгущенка и глазированный сырок. Чтобы получить это лакомство, нужно хорошо потрудиться. 

Как производят легендарные белорусские сырки? Посмотрели процесс производства-1

Татьяна Тихиня, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:
С учетом того, что нужно произвести творог сначала, потом сделать творожную массу, далее ее закалить, упаковать, то есть произвести сам сырок. Это на сегодня, наверное, самый длительный процесс. Для того чтобы творожная масса и сырок формировался на линии правильно, он был правильной геометрической формы, чтобы он был красивый, вкусный, творожную массу нужно охладить. И у нас это называется закалить. То есть творожная масса определенной температуры.

Как производят легендарные белорусские сырки? Посмотрели процесс производства-3

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# Еда

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