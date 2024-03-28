Как производят легендарные белорусские сырки? Посмотрели процесс производства

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Главные «звезды» на белорусском молочном подиуме, пожалуй, сгущенка и глазированный сырок. Чтобы получить это лакомство, нужно хорошо потрудиться.