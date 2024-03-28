Белорусские продукты ждут во всём мире! Куда экспортируют сухое молоко и какие у него полезные качества?

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир? Беларусь – молочная страна. И с этим утверждением поспорить сложно. Львиная доля нашего продукта идет на экспорт, а это высокая планка качества. Чтобы ее удержать, нужны современные молочные конвейеры и техника последнего поколения. И здесь мы однозначно в тренде.

Александр Лукашенко на «Молочном мире»: вовремя мы спохватились, привели в порядок эти предприятия – подробности. Но как перевести молоко за тысячи километров? Здесь есть свои секреты и особые технологии. Например, жидкость превращают в порошок, чтобы затем из него получить натуральный продукт.

Иверс Ламан, начальник цеха сухих молочных продуктов молокоперерабатывающего предприятия:

Такое количество жидкого молока, если перевести сухое в жидкое, естественно, не получится кому-то передать или продать – это сроки и время. А переведя его в такое состояние (порошковое), да, действительно, можно делать партии определенные под чьи-то заявки. Естественно, сохранность и срок годности этого продукта намного больше. Делаем под покупателя. Быстрорастворимое – сейчас у всех в приоритете вообще быстрорастворимое. Это один из самых важных факторов, чтобы было быстрорастворимое. У нас установлен специальный распылитель, который позволяет делать такой продукт. Выходим сейчас на этот уровень, сейчас как раз наладка оборудования, пусконаладка идет. Хотим прийти к этому, потому что люди хотят производить восстановление продукта очень быстро. Как кофе. Сухое молоко – это то, с чем мы пришли и на китайский рынок. Длина контейнерных поездов из Беларуси на Восток – подтверждение растущего интереса. Но здесь нужно набраться терпения.

Екатерина Лаптева, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:

Чтобы туда завезти продукт, нужно всем рассказать, что он действительно полезен. Поэтому партнеры на той стороне этим активно занимаются. У нас сейчас есть партнеры, которые говорят: у меня есть ребенок, и я ему даю молоко каждый день, но сама не пью, потому что меня так не учили. К чему-то приучить – надо потратить некоторые время. Я вспоминаю, как в 2015 году мы были на выставке в Уручье, когда они приходили на дегустацию сыра, они просто его выплевывали. Говоришь им: «Это cheese». Они его пробуют, но отворачивают и выплевывают. Буквально в ноябре мы вернулись с выставки – только дай было! «Только дай» – это и про безграничный африканский рынок. Многие страны взяли курс на снижение детской смертности и укрепление здоровья. И здесь без белорусской молочки никак не обойтись.

Юлия Машук, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:

Это и наше детское питание (детей до года), и просто молочные продукты, и сухие продукты. И страны Африки понимают, что сухое молоко, которое можно развести в домашних условиях и потом сделать продукт питания для семьи, детей, для них это ценно. Белорусский продукт важен. Более состоятельные страны Африки понимают еще, что белорусская продукция достаточно высокого уровня, экологически чистая продукция, которой можно доверять и смело кормить и маленьких детей, и людей преклонного возраста, и людей с различными заболеваниями.

Лилия Шамардинова, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:

На сегодня уже заключены контракты и пошли первые отгрузки. От некоторых стран получены первые деньги. Например, это Египет. Вторая страна – Мавритания. Проводятся переговоры с Колумбией, Ганой, Малави. Прорабатывается именно процесс прихода денег в страну. Ввиду санкционных ограничений, то есть не все могут оплачивать напрямую, нужно искать какие-то пути для того, чтобы получить денежные средства на счет. Дальше – проработка логистики. Есть определенные трудности, но тем не менее мы с ними справляемся. Они ценят нашу честность, порядочность, наши взаимовыгодные условия, то есть мы всегда идем навстречу партнерам. Если надо что-то подсказать, помочь либо направить, мы это делаем. То есть не сухой диалог происходит, а открыто.

Конкуренция на мировом молочном рынке настолько высока, что выходить на него имеет смысл только с товаром высочайшего качества. И у белорусов здесь сразу несколько фильтров – и на входе, и на выходе.

Кристина Ефимцева, ведущий инженер-микробиолог молокоперерабатывающего предприятия:

Очень нужно следить за качеством молока, полученного от хозяйств. Мы всегда на страже контроля. И если, не дай бог, такой у нас производитель выявляется, естественно, мы его не пустим. Цепочка очень-очень длинная. Она начинается еще там, где производится наше молоко-сырье. Это ферма. Конечно же, здоровье коров, их уход, качественные корма непосредственно влияют на молоко-сырье. В дальнейшем уже идет, конечно, технология. Это санитарное состояние оборудования, санитарное состояние в целом всего производства тоже немаловажную роль играет. Все технологические параметры и процессы производства. И на выходе, когда все-все соблюдено, мы только тогда можем получить качественный, натуральный продукт.

Ирина Федотко, начальник производственной лаборатории молокоперерабатывающего предприятия:

У нас организована трехступенчатая система контроля. Эта система контроля охватывает сельхозорганизациии, первоначальный контроль при поступлении на предприятия. Ну и, конечно, система государственного контроля молочного сырья и выпускаемой продукции по показателям качества и безопасности. Мы сотрудничаем с независимыми аккредитованными лабораториями Республики Беларусь и Российской Федерации. А здесь еще один важный момент – молочники соседних государств научились говорить на одном профессиональном языке.

Елена Радюк, заместитель начальника отдела систем менеджмента и стандартизации молокоперерабатывающего предприятия:

Уже довольно давно требования к качеству готовых молочных продуктов, если мы говорим об этой отрасли, гармонизированы. То есть практически все показатели являются идентичными для разных государств, потребителей продукции. Есть действительно специфические какие-то, но они незначительные. И уже, допустим, нам наш партнер озвучивает это в какой-то форме, спецификации, контракте. Мы обязательно выполняем требования. На сегодня все внедренные мероприятия для работы позволяют нам получить качественный продукт. Главный враг молока – время. Натуральный продукт портится быстро. Но выход есть – современная упаковка и технологии. И даже длительный срок хранения на этикетке вовсе не означает, что белорусский производитель что-то «нахимичил».