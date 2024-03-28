Променял IT и квартиру в Минске на семейный бизнес в глубинке. Белорус рассказал о производстве крафтового сыра

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Не надо бояться какой-то корки, что сыр может быть с какой-то точечкой. Это натуральный процесс. Люди привыкли, что сыр как на картинке – такая шайба здоровая, в парафине.

Сыр с душой от бездушного продукта без труда отличит Антон. Несколько лет назад карьеру айтишника и квартиру в Минске он с супругой променял на семейный сыроварный бизнес в глубинке.

Антон Поляков, хозяин семейной сыроварни:

Когда начинаешь вникать в это все – настолько интересный процесс. Эта работа микроорганизмов, это закваски. Это процессы ферментации белков, жиров – все эти вещи перекликаются. Химия, биология – это все вместе. Когда начинаешь всю эту картину в целом воспринимать, это все становится интересно и начинаешь всю эту историю любить.

Я вообще за рубежом бываю редко, но мне удалось прошлым летом попасть в Турин. Там был фестиваль сыров. Приехало очень много производителей со всей Европы, именно крафтовиков такой продукции, как делаем мы. И я чувствовал гордость за нашу продукцию, которую мы делаем у себя, потому что она ничем не хуже. И те овечьи, козьи, коровьи сыры, которые делаем мы на производстве, они ничем не хуже, а в некоторых вещах мы даже чем-то лучше.