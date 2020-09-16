Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»
Новости Беларуси. Угрозы поступают в адрес педагогов. Яркий пример – директор одной из минских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина выложила видеоролик со словами благодарности сотрудникам милиции, которые обеспечивали порядок на ее избирательном участке.
Запись подмонтировали и представили совершенно в другом ключе. А после на женщину началась, без преувеличения, «охота».
Активисты расклеивали листовки с ее фотографиями. Уже есть задержанные. Один из них – бывший ученик этой школы.
Выборы проходили на территории нашей школы, избирательный участок находился. На протяжении недели с нами присутствовали представители правоохранительной системы.
Были не единичные провокационные ситуации со стороны посетителей и наблюдателей. И представителям милиции приходилось нас, в общем-то, защищать, вставать на нашу защиту и наводить порядок в школе. Причем приходилось это применять неоднократно.
Я считала своим долгом поблагодарить за такую помощь и поддержку, потому что ситуации были неоднозначные.
Уже после того, как ролик вышел в прокат, буквально в течение одной ночи его наложили на массовые беспорядки, которые случились уже 10 и 11 числа. И это все было представлено, что я выступаю за насилие. Это, конечно, было для меня просто откровенным шоком, потому что я не подумала о том, что можно вот так все вывернуть и вот так представить.
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– За что вас задержали?
– Объявления расклеивал.
– Какие?
– Объявления о директоре школы № 196, что она благодарит ОМОН за избиения мирных граждан.
– С какой целью?
– Чтобы уведомить людей.
За что задержаны?
– Расклеивал листовки.
Какого характера?
– О том, что директор школы № 196 благодарила милицию и омоновцев за то, что они разгоняли мирные демонстрации.
В Министерстве внутренних дел еще раз обратились к гражданам: если в адрес поступают угрозы насилия, то незамедлительно сохранять информацию и с ней обращаться в органы внутренних дел.