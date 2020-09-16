Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»

Новости Беларуси. Угрозы поступают в адрес педагогов. Яркий пример – директор одной из минских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина выложила видеоролик со словами благодарности сотрудникам милиции, которые обеспечивали порядок на ее избирательном участке. Запись подмонтировали и представили совершенно в другом ключе. А после на женщину началась, без преувеличения, «охота». Активисты расклеивали листовки с ее фотографиями. Уже есть задержанные. Один из них – бывший ученик этой школы.

Выборы проходили на территории нашей школы, избирательный участок находился. На протяжении недели с нами присутствовали представители правоохранительной системы. Были не единичные провокационные ситуации со стороны посетителей и наблюдателей. И представителям милиции приходилось нас, в общем-то, защищать, вставать на нашу защиту и наводить порядок в школе. Причем приходилось это применять неоднократно. Я считала своим долгом поблагодарить за такую помощь и поддержку, потому что ситуации были неоднозначные.

– За что вас задержали? – Объявления расклеивал. – Какие? – Объявления о директоре школы № 196, что она благодарит ОМОН за избиения мирных граждан. – С какой целью? – Чтобы уведомить людей.