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Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»

16 сентября 2020 15:27
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Новости Беларуси. Угрозы поступают в адрес педагогов. Яркий пример – директор одной из минских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Женщина выложила видеоролик со словами благодарности сотрудникам милиции, которые обеспечивали порядок на ее избирательном участке.  

Запись подмонтировали и представили совершенно в другом ключе. А после на женщину началась, без преувеличения, «охота».  

Активисты расклеивали листовки с ее фотографиями. Уже есть задержанные. Один из них – бывший ученик этой школы.  

Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»-1

Выборы проходили на территории нашей школы, избирательный участок находился. На протяжении недели с нами присутствовали представители правоохранительной системы.

Были не единичные провокационные ситуации со стороны посетителей и наблюдателей. И представителям милиции приходилось нас, в общем-то, защищать, вставать на нашу защиту и наводить порядок в школе. Причем приходилось это применять неоднократно.

Я считала своим долгом поблагодарить за такую помощь и поддержку, потому что ситуации были неоднозначные.

Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»-4

Уже после того, как ролик вышел в прокат, буквально в течение одной ночи его наложили на массовые беспорядки, которые случились уже 10 и 11 числа. И это все было представлено, что я выступаю за насилие. Это, конечно, было для меня просто откровенным шоком, потому что я не подумала о том, что можно вот так все вывернуть и вот так представить.

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Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»-7

За что вас задержали?

Объявления расклеивал.

Какие?

Объявления о директоре школы № 196, что она благодарит ОМОН за избиения мирных граждан.

С какой целью?

Чтобы уведомить людей.

Директор минской школы поблагодарила милиционеров, после чего на неё началась «охота»-10

За что задержаны?

Расклеивал листовки.

Какого характера?

О том, что директор школы № 196 благодарила милицию и омоновцев за то, что они разгоняли мирные демонстрации.

В Министерстве внутренних дел еще раз обратились к гражданам: если в адрес поступают угрозы насилия, то незамедлительно сохранять информацию и с ней обращаться в органы внутренних дел.  

# Милиция Беларуси # общество # Наталья Буркевич # Фотофакт

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