Мотивация учиться лучше. Где в Беларуси школьникам платят за хорошие оценки?

Новости Беларуси. Дети работников сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» будут получать денежное вознаграждение за хорошие оценки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Минич, корреспондент:

Поощрение за отличные оценки и поведение. Дети, у которых родители работают в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи», могут учиться в школе и получать за это денежное вознаграждение.

Рюкзак Ульяны тяжелый не только от учебников, но и от хороших оценок. Начало 5 класса – а у девочки десятки, девятки и восьмерки. Любимый предмет – трудовое обучение – сейчас шьет одежду для кукол. Дневник Ульяны каждый день проверяет мама. Иногда девочка после школы заходит к ней на работу. Делится успехами, рассказывает стихи.

Ульяна Лисовец:

По математике у меня есть девятка, есть по литературе русской девятка, по белорусской литературе девятка. Ну и на других есть уроках.

Алла Лисовец, жительница агрогородка Петковичи:

Начальная школа только закончилась, сейчас посложнее – пятый класс. Учителя новые, предметы новые. Класс у них дружный, учительница, когда выпускала их с начальной школы, то говорила, что очень дружный класс, и это классный руководитель теперешний сказал.

Мальчики и девочки 3-11 классов со средним баллом 7 и выше получат, так сказать, зарплату в размере 27 рублей. А ученики 10-11 с баллом 7,5 и выше – 54 рубля. Кстати, руководство хозяйства решило поддержать прошлогодних отличников. Оценивалась последняя четверть.

Ирина Французова, жительница агрогородка Петковичи:

Дочка, которая учится у меня в Петковичской школе, она уже знает про эту систему, нововведение. Учится она хорошо, высокий у нее балл, очень старается. Старается для того, чтобы что-то заработать, получить для себя, что бы на что-то насобирать.

Хозяйство «Крутогорье-Петковичи» передовое – высокие результаты в сельском хозяйстве. Все благодаря кадрам. Здесь работают около 500 человек, и за успехи руководство их активно поддерживает, в том числе финансово. А теперь и дополнительная помощь для тех, у кого есть дети-школьники. На молодое поколение здесь делают ставку. Все-таки потенциальные сотрудники.

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Дальше там, кто будет учиться лучше (на 7,5 и выше) и кто будет заинтересован, в ком мы будем заинтересованы – будем давать целевые направления, будем платить, опять же, при определенном среднем балле. Те учащиеся, которые в 10-11 классе уже процентов на 90 примут решение, что потом они будут поступать, брать у нас целевые направления, мы уже тогда будем с родителями и с ними заключать договоры.