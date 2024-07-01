Кино, книги, история – как нужно продвигать белорусскую культуру в массы? Обсудили эксперты

Как развивается белорусское культурное пространство? Общественно-политическая дискуссия развернулась на площадке ток-шоу «По существу». Когда «Беларусьфильм» будет активно выпускать мультфильмы? Рассказал Юрий Алексей

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

О планах лучше всего сильно не распространяться. Нормально все будет, мы готовимся, мы ищем партнеров. Алена Сырова:

Понятно, Российская Федерация. Кто платит, тот музыку и заказывает. Россия выделяет вам финансы для производства совместного продукта. Но явно же им интереснее снять то, что более актуально для их повестки или касается нашего общего советского прошлого. Им наверняка не очень интересно. Поэтому, похоже, что свои более далекие исторические периоды снимать нужно будет своими силами. Юрий Алексей:

Вы не думайте, что у нас нет финансов. Нас неплохо поддерживает Министерство культуры. Кирилл Казаков:

Здесь не в финансах дело, а в контенте. Юрий Алексей:

У нас есть неплохие возможности. Поэтому я здесь проблем не вижу. Главное – наметить задачи и их решить. Алена Сырова:

Если игровое кино более дорогая история, школа у нас не такая, скажем прямо, как у той же России или в Украине. А вот школа мультипликации, белорусская. Легендарная, гениальная! Может, к ней как-то больше обратиться, ее оживить? Юрий Алексей:

Вливается молодая кровь, к нам распределились студенты-аниматоры и художники. Они в августе все распределены и к нам придут на работу. На них мы делаем ставку, выстраиваем свою работу. Молодые люди должны вдохнуть что-то новое. Но и опыт тоже нельзя терять, поскольку у нас неплохо тоже выстроена работа – более возрастные аниматоры. Мы поэтому хотим слить молодость и опыт. Думаю, будет неплохой результат. Совсем недавно мы стартанули хорошей патриотической анимации. Блок по 5-7 минут мультфильма. Про Буйничское поле, про другие мемориальные комплексы. Как правильно «продавать» белорусскую историю?

Дмитрий Герасименок, заведующий кафедрой историко-культурного наследия Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Это вопрос комплексный, потому что мы говорим про маркетинг в сфере культуры. Многие учреждения культуры уже начали строить долгосрочные взаимоотношения со своими потенциальными посетителями. Вспомните тот период, когда музеи открыли для себя социальные сети, как они начали публиковать образовательный контент. То есть не просто кормить аудиторию мифами. Мифы про Черную панну мы же знаем. С точки зрения историчности данных событий возникают вопросы. Музеи и другие учреждения культуры все же стремятся отойти от мистификации, поэтому разрабатываются разнообразные культурно-образовательные программы, квизы и прочее. В данном случае продавать культуру можно таким образом, чтобы соответствовать запросам потенциального потребителя данных услуг. Кирилл Казаков:

Что хочет потребитель? Дмитрий Герасименок:

Потребитель желает разнообразия. Чем более разнообразны будут предложения… Например, если мы говорим про мероприятие, ставшее традиционным, – «Ночь музеев». Еще 10-15 лет назад это было открытием для белорусской публики. Потом «Библионочь» появилась. У нас появился формат – летние музыкально-туристические вечера в Минске, Фестиваль национальных культур в Гродно. Если глубоко идти, регионы Беларуси начали выстраивать свои региональные бренды. Например, Музей белки в Большой Берестовице. Или Фестиваль вишни в Глубоком. Азаренок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал! Подробнее. Азаренок: все это должно быть наше – и Короткевич, и Быков, и Колас

Кирилл Казаков:

Мне больше всего противно, что, с одной стороны, пришли люди, которые почему-то небольшой кучкой в августе 2020 года резко белорусами посчитали. А нас с тобой за быдло. Они взяли и сказали: «Каласы пад сярпом тваім» наши, Витовт наш, Несвиж с Новогрудком наши. А ваше – это Ленин, Сталин и партизаны. А мы говорим: и это наше, и это наше.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

У школе трэба чытаць «Званы Віцебска» про Витебское восстание и про то, как потопили Кунцевича. Это в пьесе Короткевича прекрасно… У нас почему-то ее боятся, у нас ни один театр ее не поставил. У нас только в одном собрании сочинений изданы стихи Купалы второй половины 1930-х годов. И даже в некоторых публикациях стихи о воссоединении Западной Беларуси публикуют только урывочно. Там же есть целое стихотворение, где сказано в том числе и про вождя, но у нас это обрезают. Поэтому они и забирают это, потому что мы этого боимся, потому что мы боимся сказать. Конечно, все это должно быть наше, мы это все прекрасно понимаем. Поэтому и Короткевич, и Быков, и Колас – просто надо правильно расставлять акценты. Какие книги пишут о 2020-м в Беларуси? Кирилл Казаков:

Может, наши писатели подступятся к 2020 году? Если не мы напишем эти книги, за нас напишут так…

Алексей Черота, заместитель председателя союза писателей Беларуси:

Уже писатели пытаются осмыслить это все. Есть у нас известный писатель Виктор Правдин, Владимир Гаврилович, который сейчас стал депутатом Палаты представителей. Они в своих произведениях, причем на параллелях с историей, пытаются проанализировать то, что происходило в 2020-м. Алена Сырова:

Их читают? Алексей Черота:

Думаю, что читают. Григорий Азаренок:

Знаете, что интересно? Вспомните 2020 год, эти персонажи, творчая інтэлігенцыя! Мы напишем такие книги, такие песни, такие фильмы! Если это реальная революция, то книги и стихи появляются через день, два, три. Мы помним, 1920-е – сколько всего! Маяковский, Есенин и так далее. Здесь полная пустота, они импотенты. Значит, не было ничего настоящего. Это искусственное и лживое. «Нам ничего не надо искажать, фальсифицировать»