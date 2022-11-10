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«КГБ, ГУБОП классно работают». Почему протесты в 2020-м не удались?

10 ноября 2022 18:42
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим положение дел в Херсоне, социальные льготы в Беларуси и борьбу с сатанизмом. В гостях председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук Вадим Гигин.

«КГБ, ГУБОП классно работают». Почему протесты в 2020-м не удались?-1

С 2020 по 2021 год работал в компании МТС на должности специалиста по работе с клиентами. Имел доступ к данным различного конфиденциального характера. Задержан сегодня по подозрению в распространении конфиденциальных данных в Telegram-канал «Черная книга Беларуси».

«КГБ, ГУБОП классно работают». Почему протесты в 2020-м не удались?-4

Мне вельмі сорамна, што гэта праізашло з тымі людзьмі, якія зараз сідяць. Я прабачаюся, калі я магу вам чымсці дапамагчы, вашы родственнікі могуць мне напісаць і папрасіць.

Григорий Азаренок, СТВ:
Интересно, чем она можа зараз дапамагчы?

«КГБ, ГУБОП классно работают». Почему протесты в 2020-м не удались?-7

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:  
Классный белорусский язык у нее. Мы с вами обсуждали еще в 2020 году, откуда утечки. Мы сразу говорили, что это телефонные операторы. Наши спецслужбы быстро это установили. Что касается змагаров, то ребята, у вас полно агентов. Я не думаю, что какую-то тайну открываю, они сами об этом думают. Но исходя из того, что мы видим, это так. КГБ, ГУБОП классно работают. А чего вы хотели? Беларусь защищает своих граждан. Вы враги для той страны, где вы родились. И вы думаете, что она ничего не будет предпринимать в ответ? Вы ошибаетесь. Мы же с вами, Григорий, были в Донбассе, в Запорожской области. Мы знаем, как работают и наши спецслужбы, и наши коллеги из Донбасских республик, по тому же полку Калиновского все понятно. Вы заявляете даже сейчас постоянно, как вы готовите нападение на Беларусь, как вы мобилизуете хоругви, вы думаете, что в Минске будут просто так сидеть? Или вы у себя создали образ неумех каких-то? Эти неумехи вас ухандохали летом и осенью 2020 года, эти типа неумехи сорвали все ваши планы. У вас не удалось вообще ничего. Ни забастовки, ни второй волны весной 2021 года. Все полностью было пресечено. Конечно, это очень классные специалисты, которые по вам плотно работают.

«Нельзя вырвать из текста Купалы два слова». Откуда пошел лозунг «Жыве Беларусь» – подробности здесь.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Фотофакт

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