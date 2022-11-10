«КГБ, ГУБОП классно работают». Почему протесты в 2020-м не удались?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Классный белорусский язык у нее. Мы с вами обсуждали еще в 2020 году, откуда утечки. Мы сразу говорили, что это телефонные операторы. Наши спецслужбы быстро это установили. Что касается змагаров, то ребята, у вас полно агентов. Я не думаю, что какую-то тайну открываю, они сами об этом думают. Но исходя из того, что мы видим, это так. КГБ, ГУБОП классно работают. А чего вы хотели? Беларусь защищает своих граждан. Вы враги для той страны, где вы родились. И вы думаете, что она ничего не будет предпринимать в ответ? Вы ошибаетесь. Мы же с вами, Григорий, были в Донбассе, в Запорожской области. Мы знаем, как работают и наши спецслужбы, и наши коллеги из Донбасских республик, по тому же полку Калиновского все понятно. Вы заявляете даже сейчас постоянно, как вы готовите нападение на Беларусь, как вы мобилизуете хоругви, вы думаете, что в Минске будут просто так сидеть? Или вы у себя создали образ неумех каких-то? Эти неумехи вас ухандохали летом и осенью 2020 года, эти типа неумехи сорвали все ваши планы. У вас не удалось вообще ничего. Ни забастовки, ни второй волны весной 2021 года. Все полностью было пресечено. Конечно, это очень классные специалисты, которые по вам плотно работают.

«Нельзя вырвать из текста Купалы два слова». Откуда пошел лозунг «Жыве Беларусь» – подробности здесь.