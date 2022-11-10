Владимир Макей провёл ряд переговоров с представителями министерств Индии

Глава МИД Беларуси провел ряд переговоров с представителями министерств этой страны и крупного бизнеса. Намечены конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Стороны обсудили вопросы взаимной поддержки на площадках международных организаций. В центре внимания была и мировая продовольственная безопасность с учетом роли Беларуси как одного из ведущих производителей калийных удобрений. Отдельно остановились на перспективах увеличения поставок товаров на рынок Индии. А совсем скоро между столицами государств начнет курсировать прямой авиарейс.