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Владимир Макей провёл ряд переговоров с представителями министерств Индии

10 ноября 2022 18:33
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Активизация сотрудничества в сфере нефтехимии, торговли, фармацевтики, содействие в логистике поставок, промышленная кооперация. Состоялся рабочий визит Владимира Макея в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей провёл ряд переговоров с представителями министерств Индии-1

Глава МИД Беларуси провел ряд переговоров с представителями министерств этой страны и крупного бизнеса. Намечены конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Стороны обсудили вопросы взаимной поддержки на площадках международных организаций. В центре внимания была и мировая продовольственная безопасность с учетом роли Беларуси как одного из ведущих производителей калийных удобрений. Отдельно остановились на перспективах увеличения поставок товаров на рынок Индии. А совсем скоро между столицами государств начнет курсировать прямой авиарейс.

# Беларусь-Индия # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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