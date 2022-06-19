Таксидермическая мастерская, кабинеты зоологии и минералогии. Почему Поставы раньше были центром науки?

В народе ходят легенды, что от рыночной площади вели подземные ходы ко дворцу. Причем по тоннелю могла проехать карета. Благодаря Антонию Тизенгаузу Поставы обрели европейский облик, а при его внучатом племяннике Константине стали центром науки, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Ученый-орнитолог достроил классический дворец по стопам дяди. Здесь не кружили на пышных балах, зато прогуливались по роскошному парку и диву давались с медвежьего вольера. Анастасия Макеева, корреспондент:

Интересно, откуда род пошел Тизенгаузов?

Оксана Журова, научный сотрудник по охране историко-культурных ценностей Поставского краеведческого музея:

Тизенгаузы – известный старинный немецкий род. Отсчитывает свое начало с XII столетия. По одной из версий, с земель Гольштинии. В ходе крестовых походов, Левонской войны потомки переселились ближе на земли Латвии и Эстонии. В начале XVII века переселились на территорию Великого княжества Литовского.

Дмитрий Васильев, научный сотрудник Поставского краеведческого музея:

Строительство Поставского дворца было начато в 1760 году Антонием Тизенгаузом по проекту итальянского архитектора Джузеппе де Сако. Церкви и памятник Ленину, угорь в реках и знаменитый основатель. Чем известен белорусский город Поставы? Подробнее здесь.

Гарри Поттеру бы понравилось. Во дворце размещались кабинеты зоологии, минералогии, этнографии. Была богатейшая библиотека со старинными гравюрами и семейным архивом. Стены украшали оригиналы кисти Леонардо да Винчи, Дюрера, Рубенса. И хоть спустя время в высоких залах прописался военный госпиталь, а после войны больница, об отце белорусской орнитологии, композиторе, герое своего времени не забыли. В честь хозяина памятник и музей на месте событий. В перспективе – даже возродить дворец и переселить больницу. Поживем – увидим.

Анастасия Макеева:

Теперь будет первый парень на деревне.