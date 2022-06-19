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«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн

19 июня 2022 12:16
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Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн-1

Впервые на выставке можно было познакомиться с новым белорусским кораблем полей. Роторный комбайн не просто высокопроизводительная техника. Он максимально бережно обмолачивает колоски, сохраняя качество зерна. Особенно подойдет такой комбайн хозяйствам с высокой урожайностью, где жать нужно быстро и без потерь.

«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн-4

Павел Бетанов, заведующий отделом научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Роторная система обмолота и сепарации, которая позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры, тем самым сохраняя его полезные свойства как для семенного фонда, так и для хранения дальнейшего и переработки, это является важным качеством: снижает потери, повышает доход сельхозпредприятия. Также особенностью этой схемы является ускоряющий барабан в системе обмолота, который разравнивает и идеально подает массу в ротор, опять же, снижая травмирование зерна и повышая производительность машины в целом.

«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн-7

– Что касается самого процесса работы на комбайне. Я так понимаю, это уже и не такая пыльная работа. В подтверждение тому – все больше женщин, которые наравне с мужчинами трудятся на хлебных нивах.
– Да, это правильное наблюдение. Если вы обратите внимание на кабину, то она сильно изменилась, даже если 10-летние комбайны сравнить. Комбайн управляется практически кончиками пальцев. Никаких тяжелых рычагов, которые надо тянуть, гнуть. Все легко, понятно, логично расположено. Кроме того, комбайн запрограммирован на определенные культуры. То есть вы приходите на пшеницу, выбираете настройки, и комбайн сам настраивается. Фон всегда будет разный – выше зерно, ниже. Вы можете дополнительно внести любые корректировки в этот процесс посредством сенсорного экрана бортового компьютера.

«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн-10

По традиции самый масштабный агрофорум страны собрал сотни моделей современной техники. От революционных комбайнов и тракторов самых разных габаритов до многочисленных прицепных агрегатов – плугов и сеялок.

«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн-13

Выставка очень понравилась. Мы ни одной выставки не пропускаем наш мальчик очень любит тракторы. Восемь лет подряд мы ездим на выставку. Чашки, майки, брошюрки, журналы, чтобы потом смотреть. Потом это все рассматривает. Будущий инженер.

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# Сельское хозяйство # общество # Павел Бетанов # Яна Шипко # Фотофакт

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