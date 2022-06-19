Церкви и памятник Ленину, угорь в реках и знаменитый основатель. Чем известен белорусский город Поставы?

Сегодня мы намерены оставить в рюкзаке только позитив. Наматываем километры в сторону Поозерья, край водяных мельниц, город-сказку – Поставы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Желтое море рапса наверняка запечатлел бы Ван Гог. Как и этот голубоглазый уголок Витебщины, натюрель чистой воды. Знакомство с Поставами начинается с лебединой песни. Вид на берегу реки Мяделки – открытка. Костел Антония Падуанского отражается в зеркале. Здесь можно блеснуть в Instagram, знатно порыбачить и сплавиться на байдарках. Делаем первую остановку.

Валентина Друсь, директор Поставского краеведческого музея:

Город наш известен с 1409 года в письменных источниках, а так город все знают с X века. Наша река Мяделка образует два става, такие небольшие озерки, как раз поселение располагалось по бокам двух ставов – по ставам, и город называется Поставы. До сих пор здесь люди ловят не только карася и щуку, здесь водится угорь. Город имеет такой герб, на котором изображена сеть и три рыбки золотых. Не зря – исполняют все желания!

На маршруте будет еще немало волшебных местечек, где можно поймать удачу за хвост. А пока отправляемся в самое сердце города – центральную площадь. Сказочная застройка переводит стрелки в XVIII век, когда на рыночной площади бурлили ярмарки-краски, жили и торговали ремесленники. Память о золотых мастерах хранят причудливые домики – жемчужинки итальянского барокко. Раньше их было девять. До нашего времени сохранилось шесть. Милота зашкаливает.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Кто приложил руку к такой красоте?

Валентина Друсь:

Антоний Тизенгауз – подскарбий ВКЛ, который с 1760 года начал наш город делать изюминкой. Представьте себе, имение Поставы он получил в наследство. Приехал сюда. Знаете, что он встретил? Просто деревянную постройку, как будто избушка на курьих ножках. Все домики он делает каменными. Прощай, дерево, здравствуй, цивилизация. В Поставы приезжает итальянский архитектор Джузеппе де Сакко и по своему образцу проводит застройку нашей площади.

Анастасия Макеева:

У поставчан существует местная легенда, что если потереть руку подскарбию Великого княжества Литовского Антонию Тизенгаузу, можно получить повышение по службе и обогатиться. Видно, желающих немало. Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае? Подробнее здесь.

В сундуке наследия – краеведческий музей. Бывшее здание гостиницы. А также старинная аптека, которая на вахте здоровья с 1760 года. В былые времена здесь был дом врача. История богатая, оттого внутри разместили музей. По предварительной записи можно окунуться в тайны фармацевтов и почувствовать себя алхимиком. А мы продолжаем пешеходку в музее под облаками. Площадь вместила в себя несколько эпох, этим и манит туристов. Среди драгоценностей псевдорусская церковь конца XIX века. Ее покровитель, как и всего города, Николай Чудотворец. Слава о его помощи известна далеко за пределами Постав.

Валентина Друсь:

У нас очень интересное соседство церковь и Ленин. Это две противоположности. Но наш Ленин – самый последний Ленин в Советском союзе. Установили памятник Ленину, на следующий день в Москве был путч, и все – Советский Союз существование прекратил, поэтому Ленин у нас самый последний. Анастасия Макеева:

Очень красивый у вас фонтан.

Валентина Друсь:

Наш фонтан символизирует родину и мать. Девушка в руках держит солнце как символ земли. Он у всех пользуется спросом бешеным.