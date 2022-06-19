Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?

На открытия вдохновляла муза – Валерия Ванькович. У супругов было четверо детей. А венчалась пара в костеле Святого Тадеуша в Лучае. Туда и держим путь. Храм возвышается на перекрестке четырех сторон света. Этот алмаз светит на карте Беларуси с XVIII века, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Каменная симфония в лучших традициях барокко и классицизма. Оплот надежды и веры. Жизнь в живописное местечко вдохнула Эльжбета Пузына, в девичестве Огинская. Она строит здесь дворцово-парковый комплекс. Дама голубых кровей была меценаткой и покровительницей науки – фундатором Виленского университета. Даже здесь, в Лучае, была своя обсерватория. За свои заслуги шляхтянка попала на страницы «Пана Тадеуша», а прихожане за свои деньги заказали в честь пани портрет.

Оксана Журова, научный сотрудник по охране историко-культурных ценностей Поставского краеведческого музея:

Именно по ее инициативе, на ее средства началось строительство этого костела. Примечательно то, что храм строился изначально как иезуитский. Спроектировал костел и руководил строительством итальянский архитектор Карло Спампани. Судьба сложилась так, что сама Эльжбета Огинская не дожила до конца строительства и перед самой смертью передала имение в Лучае своему брату Тадеушу Огинскому. И уже он закончил строительные работы в костеле. В 1777 году он был освящен в честь Святого Тадеуша Фаддея – небесного покровителя Тадеуша Огинского

Каменная ограда старше костела – 1715 год. Свидетель многих событий. Примечательно, что Лучайский храм был последним шедевром иезуитов на территории Беларуси. Велич, легкость, грация завораживают. В XIX веке архитектурный наряд освежили и перестроили фасады в духе классицизма. Но Великая Отечественная война не прошла бесследно. Гитлеровцы сняли колокола. Были разрушены алтарь и крыша. После войны священников сослали в Сибирь, в святыне оборудовали склад. И лишь в 80-е засветила путеводная звезда и началась реставрация. Здесь мог быть концертный зал органной музыки. Но справедливость на святой земле восторжествовала. В 90-м году эти стены вновь услышали молитвы. Добро пожаловать в храм света. Неземной дворец с мягкой палитрой и эффектом 3D.

Оксана Журова:

Стены расписаны в стиле гризайль. Если мы посмотрим на своды, на потолок, нам покажется, что это лепнина, но на самом деле – это фресковые объемные росписи. По одной из версий, росписи в костеле принадлежат руке известного на то время художника Казимира Антошевского. Цикл фресок под названием «7 сакраментов», на которых художник изобразил местных шляхтичей в костюмах конца XVIII – начала XIX веков. При реставрации был утерян присущий им объем. Но одна из фресок под названием «Крещение» дошла до нашего времени в том виде, в котором ее нарисовал мастер.

Нашим гидом по божественной красоте стала Вероника Силанова. С малых лет она приходила в костел с бабушкой, пела в хоре и мечтала научиться играть на органе, как ксендз. Сегодня импровизирует для туристов по выходным и праздникам. Здесь поет душа. К слову, инструмент 1811 года. Был на 12 регистров, сейчас пять, но звучит, как молодой. Над органом символично блистает герб Огинских. Костел Тадеуша овеян легендами. Местные знают их не понаслышке.

Вероника Силанова, прихожанка, органистка:

Говорят, что костел был построен на территории кладбища. Также местные люди, прихожане побаивались находиться большим скоплением народа, говорили, что в одно время прекрасное может костел уйти под землю. Существует такое мнение, что распятие над главным алтарем старше, чем сам костел. Оно обнаружено при реставрации. Оно было забито досками.

Еще одна тайна с эхом времени – крипта. Якобы из нее вели подземные ходы к плебании и башне на берегу озера. Здесь была усыпальница владельцев Лучая, Огинских и Ваньковичей. Кирпич и камень, как горцы из глубины веков. Кстати, при реставрации были обнаружены останки людей. Анастасия Макеева, корреспондент:

Место, конечно, такое таинственное, возникает вопрос, тут видел кто-нибудь приведения, силуэты?

Вероника Силанова:

Кто-то видит ангелов на самом костеле. Я в детстве видела, может это какая-то галлюцинация была, видела двух монахов. Не здесь, а по территории костела. Таксидермическая мастерская, кабинеты зоологии и минералогии. Почему Поставы раньше были центром науки? Подробнее здесь.

Гостям вход не воспрещен ни в подземелья, ни на колокольню. Каждые 15 минут можно сверить часы и послушать мелодию Огинского. Гармония и покой на райских просторах гарантированы. Чудо ландшафтной мысли. Птичий хор и кувшинки заберут тревоги и подарят вдохновение. Ксендз Николай Липский превратил прикостельную территорию в живую Библию. 12 дорожек в честь 12 апостолов. 65 барельефов в каменной ограде. Пруд в форме рыбки – символ Христа. Лилии – чистоты и непорочности.

Оксана Журова:

В 2006 году на службу в костел прибыл ксендз Николай Липский. Именно он был инициатором установки памятника Бенедикту XVI – Папе Римскому. Это хронологически первый памятник в мире, установленный в честь Бенедикта. Анастасия Макеева:

Мне кажется, туристам тут по-любому надо побывать.