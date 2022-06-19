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Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?

19 июня 2022 12:35
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На открытия вдохновляла муза – Валерия Ванькович. У супругов было четверо детей. А венчалась пара в костеле Святого Тадеуша в Лучае. Туда и держим путь. Храм возвышается на перекрестке четырех сторон света. Этот алмаз светит на карте Беларуси с XVIII века, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Каменная симфония в лучших традициях барокко и классицизма. Оплот надежды и веры. Жизнь в живописное местечко вдохнула Эльжбета Пузына, в девичестве Огинская. Она строит здесь дворцово-парковый комплекс. Дама голубых кровей была меценаткой и покровительницей науки – фундатором Виленского университета. Даже здесь, в Лучае, была своя обсерватория. За свои заслуги шляхтянка попала на страницы «Пана Тадеуша», а прихожане за свои деньги заказали в честь пани портрет.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-1

Оксана Журова, научный сотрудник по охране историко-культурных ценностей Поставского краеведческого музея:
Именно по ее инициативе, на ее средства началось строительство этого костела. Примечательно то, что храм строился изначально как иезуитский. Спроектировал костел и руководил строительством итальянский архитектор Карло Спампани. Судьба сложилась так, что сама Эльжбета Огинская не дожила до конца строительства и перед самой смертью передала имение в Лучае своему брату Тадеушу Огинскому. И уже он закончил строительные работы в костеле. В 1777  году он был освящен в честь Святого Тадеуша Фаддея – небесного покровителя Тадеуша Огинского

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-3

Каменная ограда старше костела – 1715 год. Свидетель многих событий. Примечательно, что Лучайский храм был последним шедевром иезуитов на территории Беларуси. Велич, легкость, грация завораживают. В XIX веке архитектурный наряд освежили и перестроили фасады в духе классицизма. Но Великая Отечественная война не прошла бесследно. Гитлеровцы сняли колокола. Были разрушены алтарь и крыша. После войны священников сослали в Сибирь, в святыне оборудовали склад. И лишь в 80-е засветила путеводная звезда и началась реставрация. Здесь мог быть концертный зал органной музыки. Но справедливость на святой земле восторжествовала. В 90-м году эти стены вновь услышали молитвы. Добро пожаловать в храм света. Неземной дворец с мягкой палитрой и эффектом 3D.  

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-5

Оксана Журова:
Стены расписаны в стиле гризайль. Если мы посмотрим на своды, на потолок, нам покажется, что это лепнина, но на самом деле – это фресковые объемные росписи. По одной из версий, росписи в костеле принадлежат руке известного на то время художника Казимира Антошевского. Цикл фресок под названием «7 сакраментов», на которых художник изобразил местных шляхтичей в костюмах конца XVIII – начала XIX веков. При реставрации был утерян присущий им объем. Но одна из фресок под названием «Крещение» дошла до нашего времени в том виде, в котором ее нарисовал мастер.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-7

Нашим гидом по божественной красоте стала Вероника Силанова. С малых лет она приходила в костел с бабушкой, пела в хоре и мечтала научиться играть на органе, как ксендз. Сегодня импровизирует для туристов по выходным и праздникам. Здесь поет душа. К слову, инструмент 1811 года. Был на 12 регистров, сейчас пять, но звучит, как молодой. Над органом символично блистает герб Огинских. Костел Тадеуша овеян легендами. Местные знают их не понаслышке.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-9

Вероника Силанова, прихожанка, органистка:
Говорят, что костел был построен на территории кладбища. Также местные люди, прихожане побаивались находиться большим скоплением народа, говорили, что в одно время прекрасное может костел уйти под землю. Существует такое мнение, что распятие над главным алтарем старше, чем сам костел. Оно обнаружено при реставрации. Оно было забито досками.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-11

Еще одна тайна с эхом времени – крипта. Якобы из нее вели подземные ходы к плебании и башне на берегу озера. Здесь была усыпальница владельцев Лучая, Огинских и Ваньковичей. Кирпич и камень, как горцы из глубины веков. Кстати, при реставрации были обнаружены останки людей.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Место, конечно, такое таинственное, возникает вопрос, тут видел кто-нибудь приведения, силуэты?

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-13

Вероника Силанова:
Кто-то видит ангелов на самом костеле. Я в детстве видела, может это какая-то галлюцинация была, видела двух монахов. Не здесь, а по территории костела.

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Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-15

Гостям вход не воспрещен ни в подземелья, ни на колокольню. Каждые 15 минут можно сверить часы и послушать мелодию Огинского. Гармония и покой на райских просторах гарантированы. Чудо ландшафтной мысли. Птичий хор и кувшинки заберут тревоги и подарят вдохновение. Ксендз Николай Липский превратил прикостельную территорию в живую Библию. 12 дорожек в честь 12 апостолов. 65 барельефов в каменной ограде. Пруд в форме рыбки – символ Христа. Лилии – чистоты и непорочности.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-17

Оксана Журова:
В 2006 году на службу в костел прибыл ксендз Николай Липский. Именно он был инициатором установки памятника Бенедикту XVI – Папе Римскому. Это хронологически первый памятник в мире, установленный в честь Бенедикта.

Анастасия Макеева:
Мне кажется, туристам тут по-любому надо побывать.

Захватывающие легенды и орган 1811 года. Чем знаменит костёл Святого Тадеуша в Лучае?-19

Оксана Журова:
Да, это как наш белорусский Версаль.

Вероника Силанова:
У нас, как и во всех костелах есть свои парафиальные фесты. Конец июля – Святая Анна и также конец октября – Святой Тадеуш – покровитель нашего костела. Приходят в этот день люди, просят свои просьбы и некоторые говорят, что не напрасно.

# Туризм # Анастасия Макеева

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