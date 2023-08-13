«Уже углубляемся в детали». Когда белорусы смогут полетать на первом отечественном самолёте?
Новости Беларуси. Мечта, конечно, заоблачная, но опирается на твердую землю. В Барановичах прокладывают курс в авиастроении. Пока совместно с россиянам, но самое сложное – начать. И этот шаг уже пройден. Сейчас наши специалисты осваивают нужные компетенции, обмениваются с российскими коллегами и развивают инволюционные производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша Екатерина Капылович отправилась в Барановичи на знаменитый авиаремонтный завод. Предприятие достаточно закрытое, особенно сейчас, но для нашей съемочной группы приоткрыли завесу производственной тайны. Впрочем, ответ санкциям держим и в других промышленных сферах.
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Санкционная турбулентность значительно встряхнула воздушное пространство над Союзным государством. Некоторые страны буквально грезят выдуть тандем за пределы мирового промышленного рынка. Вот только координаты у нас точные, а мечтаем мы о своем.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Мы можем смело мечтать о белорусско-российском самолете?
Андрей Тучин, главный инженер 558 Авиационного ремонтного завода:
Конечно, я думаю, что это перспектива достаточно ближайшего времени. В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. И уже углубляемся даже в детали.
Пока коллективный Запад пролетает с мечтами ограничить нас по всем направлениям, Барановичский авиаремонтный гармонично планирует в новой реальности и в ближайшие 3 года собирается обзавестись новым механическим цехом с еще большей мощностью производства.
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Екатерина Капылович:
На предприятии изготавливают детали для уникальных летательных аппаратов. Например, российского гидросамолета Бе-200. Он ежегодно и даже прямо сейчас тушит лесные пожары в Турции. Когда изготавливают эту деталь, погрешность составляет не более 0,001 миллиметра, материал изготовления – титан.
Независимо от размера детали, производство почти ювелирное. С одинаковой точностью на заводе изготавливают небольшие титановые пружины и огромные полы для самолетов. С 3-тонной плитой в этом случае работа особо кропотливая: на выходе – заготовка весом менее 70 килограммов. К слову, контракт на изготовление таких комплектующих пополнил портфель заказов буквально в этом году. Дальше – больше.
Андрей Тучин:
Количество заказов растет в прогрессии. Только за последний год мы получили заказов на тысячи наименований деталей. В настоящее время мы прорабатываем договоры по самолетам Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и так далее. То есть на очень большую номенклатуру пассажирских самолетов у нас в настоящее время имеются заказы.
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