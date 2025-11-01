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Активная фаза военных учений НАТО 2 ноября стартует в Латвии

01 ноября 2025 16:52
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От политики взаимовыгодного сотрудничества к политике конфронтации. Такой путь отношений с Беларусью выбрали наши западные соседи: экономическое давление, провокации, ультиматумы, блокада границ и непрекращающаяся милитаризация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза военных учений НАТО 2 ноября стартует в Латвии-2

На последнем – особый акцент. Учения НАТО у белорусских границ идут с завидным постоянством. Например, в Латвии маневры под названием «Решительный воин» не заканчиваются уже третью неделю. Впереди активная фаза учений. Она стартует 2-го и продлится до 10 ноября. 

Как было заявлено ранее, тренировки многонациональные. Они призваны проверить способность быстро перебрасывать контингент Альянса. И все это под видом оборонительных учений. Являются ли они таковыми – вопрос риторический, ведь маневры сопровождаются испытаниями дальнобойной артиллерии.

Имитация боевых действий на полигонах – дело обычное, но опорными пунктами для солдат с некоторых пор стали и города, где местное население вынуждено с пониманием относиться к происходящему. 

Более того, учения обязывают муниципалитеты оказывать военным помощь, в том числе продовольственную. Так, на фоне скудного ассортимента на магазинных полках жителям Латвии осталось разве что запастись валерьянкой. Ведь только медикаментозно можно справиться с постоянным стрессом от перебоев движения на дорогах и постоянного грохота военной техники по соседству.

# Военные учения

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