«Белмедпрепараты» рассчитывают поставить в Ливию 11 наименований продукции на 100 тыс. долларов США

Выгодное геополитическое положение, богатые природные ресурсы, быстрорастущие экономики – все это о странах Африки. Перспективность континента в Беларуси рассмотрели еще 10 лет назад, взяв курс на стратегическое партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфер взаимного притяжения много: сельское хозяйство, продовольствие, промышленность, фармацевтика, транспорт. Как на неделе заявил Александр Лукашенко, проводя тематическое совещание, Африка превращается в локомотив, с которым нужно двигаться в крепкой сцепке. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом. Африканский рынок для Беларуси, конечно, перспективный, но вместе с тем и сложный – в плане логистики, конкуренции и времени. А учитывая скоростные темпы развития региона, им необходимо соответствовать. Потому главой государства было дано конкретное поручение активизировать работу, особенно по ключевым направлениям. В том числе в фармацевтической отрасли.

Крупнейшее предприятие «Белмедпрепараты» тесно сотрудничает с Угандой и Сомали. За прошлый год суммарно осуществили поставку продукции на сумму порядка 20 тысяч долларов. Сегодня отечественные препараты проходят регистрацию еще в трех государствах континента: Алжире, Судане и Зимбабве. Завершить процедуру рассчитывают (самое позднее) в 2026 году. Что касается перспектив – они есть, отмечают специалисты, мы успешно конкурируем с производителями Китая и Европы, которые являются традиционными поставщиками медицинских препаратов в Африку. Чтобы увеличить сумму выручки с тысяч до миллионов долларов, необходимо выстраивать долгосрочные цепочки сотрудничества.

Александр Жадан, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Это выстраивание долгосрочных отношений с нашими партнерами, подтверждение качества нашей продукции, это системная работа, направленная на работу с органами здравоохранения этих стран. Мы завершили процедуру регистрации нашего предприятия в Ливии. И на конец этого года либо на начало следующего, сейчас это на этапе согласования, отгрузка на сумму порядка 100 тысяч долларов США. Это 11 наименований, антибиотики. Вообще, африканский регион имеет особый повышенный спрос на тендерные препараты, это онкология (цитостатики) и антибактериальные лекарственные препараты. Большая часть объема заказа Ливии как раз таки антибиотики и цитостатики. Беларусь и Ливия активно сотрудничают в сфере здравоохранения. Реализуются договоренности о поставках наших автомобилей скорой помощи, а также проектировании и создании «под ключ» реабилитационного центра в Бенгази. Отдельные соглашения касаются экспорта профильных услуг.

Рапии Абушаала, гражданин Ливии:

Я получил травму, мне требовалась пересадка роговицы. В Ливии эту операцию мне сделать не смогли, но наши врачи посоветовали мне поехать в Беларусь. Ваша страна имеет хорошую репутацию в области офтальмологии. Кроме того, межгосударственные соглашения между нашими странами делают эту поездку для меня реальной: затраты на себя взяла ливийская сторона. Я хотел бы поблагодарить врачей и медперсонал за внимательное отношение и гостеприимство.