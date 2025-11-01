От -1 до +17 с дождями – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В первые дни ноября приток теплого воздуха с Атлантики продолжится. При этом на фоне областей повышенного атмосферного давления ожидается смещение фронтальных разделов Западной Европы. Основные порции дождей придутся на начало рабочей недели, а в остальные дни – преимущественно на северо-восточные регионы республики. В ночные и утренние часы не обойдется без тумана. Вместе с тем по ночам температура воздуха будет понижаться до +2..+10.

Во второй половине недели при прояснениях от -1 до +1 дневные максимумы составят от +6 до +14. В южных районах иногда воздух будет прогреваться до +17.