В Риме +20, а в Москве +6 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +11 градусов. В Вене +15, без существенных осадков. В Риме ожидается +20. В Мадриде +16. В Испанской столице без существенных осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +15. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +12. +22 будет отмечено в Афинах.