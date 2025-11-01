В Риме +20, а в Москве +6 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +11 градусов. В Вене +15, без существенных осадков. В Риме ожидается +20. В Мадриде +16. В Испанской столице без существенных осадков.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +15. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +12. +22 будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +10 в дневные часы, пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе +10, также пройдет дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +15. +11 в Киеве, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве +6.