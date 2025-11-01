Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России обсудили в Минске

Повышается обороноспособность и в формате Союзного государства. Этому, в частности, способствует формирование единого пространства между Минском и Москвой. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Беларуси на заседании Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны отметили, что в этих вопросах уже достигнуты серьезные успехи. Если говорить в целом, то алгоритм работы в сфере оборонно-промышленного комплекса в последние годы подвергся качественным изменениям.

Оно объединило представителей ВПК двух стран. В центре внимания развитие кооперационных связей, совместных проектов, дальнейшая интеграция. Прежде всего речь шла о гармонизации нормативно-правовой базы между странами.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

У нас очень серьезная связь и взаимодействие. Огромное количество деталей и узлов, комплектующих, которые производятся в Республике Беларусь, являются основной частью изделий, производимых в Российской Федерации, и наоборот.

Мы очень серьезно продвинулись в сфере авиастроения, и сегодня Республика Беларусь достаточно большой объем изделий и узлов поставляет в этом направлении. На устах проект «Освей» в области авиастроения, который сегодня реализуется, и целый ряд других.

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России:

Все наши проекты очень конкретные. Мы взаимодействуем не только по линии военно-технического сотрудничества, но перешли к новому этапу технологического сотрудничества. Подписали соответствующую программу. Это дает нам возможность, и прежде всего предприятиям наших ВПК, взаимодействовать более плотно.

В ближайшее время стороны планируют внести изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве между Беларусью и Россией. Этот шаг также поспособствует укреплению обороноспособности и развитию интеграции.