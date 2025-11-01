Беларусь все активнее топит не газом, а использует торф, щепу и пеллеты. И это не просто индустриальная мода, а часть большой стратегии по импортозамещению и повышению энергетической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие же локальные виды топлива у нас есть и как они меняют энергобаланс страны? Один из широко используемых белорусских ресурсов – древесное топливо. Помимо пеллет, о которых уже шла речь, к нему относятся щепа, дрова и отходы переработки – можно сказать, классика деревенского уюта. Все сырье активно используют в частных домовладениях и на небольших котельных, которые подают тепло в социальные и производственные объекты.

Еще один крупный локальный ресурс – торф. Здесь, как и в случае с древесиной, добываем свой, перерабатываем свой, сжигаем тоже свой. Торфяные брикеты успешно используются как в коммунальной энергетике, так и на небольших предприятиях.

Наша страна занимает первое место в мире по уровню добычи торфа – около 2 миллионов тонн ежегодно. В структуре местных видов топлива этот продукт занимает порядка 15 %, что делает его важным элементом в стратегии энергобезопасности. Не забываем и про рабочие места, торфяные предприятия часто градообразующие в своем регионе.

И новички в топливной семье – биогаз и агроотходы – используются пока не массово. Сейчас в стране действуют около 20 биогазовых установок, в основном при крупных животноводческих комплексах. Из отходов и силоса получается биогаз, который идет на отопление и выработку электричества. Беларусь делает ставку на энергетическую самостоятельность, а значит, чем больше своего топлива, тем меньше зависимости от импорта нефти и газа. Такой курс был задан еще в 2010 году на IV Всебелорусском народном собрании.

Как результат активное использованию местных видов топлива позволяет нам ежегодно замещать 3 млрд кубометров природного газа. Плюс снижение затрат. Себестоимость тепловой энергии, получаемой из древесной щепы и торфа, на 20-30 % ниже, чем при использовании природного газа, что обеспечивает существенную экономическую выгоду. На местные виды топлива уже перешли свыше 70% всех энергоисточников системы жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.