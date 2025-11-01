Заседание Совета министров обороны стран СНГ прошло в Казахстане

Алма-Ата стала площадкой для стратегического диалога, здесь прошло 85-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе – безопасность и новые рубежи военного сотрудничества. Главы оборонных ведомств обсудили повышение боеготовности национальных армий, инновационные подходы к подготовке военных кадров, защиту от современных угроз. Особый акцент – на патриотическом воспитании и сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны.

Это заседание подтвердило: несмотря на сложную международную обстановку, страны СНГ демонстрируют единство в обеспечении коллективной безопасности. Традиции военного сотрудничества, заложенные десятилетия назад, продолжают развиваться, отвечая вызовам нового времени. Итогом встречи стало подписание ряда важных документов.