«Они ищут иные векторы развития». Почему сейчас Ближний Восток для сотрудничества выбирает не США, а Беларусь?

Григорий Азаренок, СТВ:

Традиционно, как их называют, персидские монахи, страны Персидского залива со времен холодной войны были союзниками США. Но мы видим, что после начала СВО, как они насмешливо, очень неуважительно, например, Байдена, как это проявилось во время чемпионата мира и так далее. Мы видим, что эта глобальная гегемония рушится. Они отказались вводить всякие потолки цен на нефть, на газ, как это было в 1980-е года с Афганистаном. То есть смотрят на нас как на друзей, как на надежду, может быть.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Совершенно верно. Я вас здесь полностью поддержу и хотел бы добавить следующее. Наверное, профессиональные востоковеды сказали бы об этом больше и глубже, но я думаю еще вот что. Несмотря на то, что эти люди, представители монархий Ближнего Востока, идеологизированные. Там теократические государства.