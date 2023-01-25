«Они ищут иные векторы развития». Почему сейчас Ближний Восток для сотрудничества выбирает не США, а Беларусь?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Традиционно, как их называют, персидские монахи, страны Персидского залива со времен холодной войны были союзниками США. Но мы видим, что после начала СВО, как они насмешливо, очень неуважительно, например, Байдена, как это проявилось во время чемпионата мира и так далее. Мы видим, что эта глобальная гегемония рушится. Они отказались вводить всякие потолки цен на нефть, на газ, как это было в 1980-е года с Афганистаном. То есть смотрят на нас как на друзей, как на надежду, может быть.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Совершенно верно. Я вас здесь полностью поддержу и хотел бы добавить следующее. Наверное, профессиональные востоковеды сказали бы об этом больше и глубже, но я думаю еще вот что. Несмотря на то, что эти люди, представители монархий Ближнего Востока, идеологизированные. Там теократические государства.
Григорий Азаренок:
И мы уважаем. Каждый народ имеет право на свою модель развития. Никому никогда диктовать даже не подумаем.
Олег Романов:
Совершенно верно, но при этом они очень рациональные экономические агенты. Они проводят выверенную экономическую политику. Когда они чувствуют, что какие-то экономические предложения идут не просто им во вред, а ведут в перспективе к разрушению их экономической системы, не думаю, что они легко на это пойдут. Они не столь легковерны, как Горбачев, который в обмен на обещания, похлопывания по плечу предал свою страну. Второе, что они видят: Америка все менее надежный партнер, с ними иметь дело – значит ставить себя в позицию легко обманутого. Америке сейчас обмануть, не сдержать слово – как плюнуть. То есть это «фирменный» знак американской политики. Чего стоит, например, замораживание денег на счетах американских банков под совершенно надуманными предлогами, введение санкций, когда заблагорассудится. Поэтому они ищут иные векторы развития. И Беларусь, находящаяся в центре Европы, имеющая высокую репутацию как надежный партнер, – это для них интересный субъект переговоров и отношений.
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