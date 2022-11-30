Каждый может отправить подарок ребёнку. Протоиерей рассказал об акции «В ожидании Рождественских чудес»

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Кириллом Шолковым, настоятелем прихода в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Ваша должность звучит несколько официально – руководитель синодального отдела по церковной благотворительности социальному служению, я знаю, что в центре трудов ваших и ваших помощников лежит волонтерская работа, добровольческая деятельность. Когда и как вы выбрали для себя этот путь? Кто идет по нему вместе с вами?

Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске:

Моя жизнь складывается из нескольких больших и значимых кусков. Самое главное – это храм, строительство храма, это приходская жизнь, судьбы людей, это такая семья. Конечно, по благословению Высокопреосвященства Митрополита Филарета возглавил социальный отдел Белорусской православной церкви, это огромный круг общения, огромные задачи, время каждый раз дает новые и новые. Конечно, личная жизнь священника, в которой должна быть семья, должна быть молитва настоящая, но где-то всегда мы проседаем, стараемся где-то нагонять. Протоирей об акции «В ожидании Рождественских чудес» Олег Лепешенков:

Вместе с началом поста начнется и ежегодная рождественская акция «В ожидании Рождественских чудес», расскажите о ней подробнее. Протоиерей Кирилл Шолков:

У нас есть несколько проектов любимых, но один из самых любимых и нужных проектов – это акция «В ожидании Рождественских чудес». Она проходит у нас 7 лет, мы собрали около 5 000 подарков. У нас образовался сайт daridobrovolets.by, там люди заказывают подарки, дарители могут выбрать подарки, адресная помощь очень важна. Настолько после коронавируса это развернулось, очень радостно. Представляете, в Рождество, особенно у детей с особенностями, дает надежду. И подарки бывают разные. Семь лет назад один мальчик из Могилева попросил здоровья, он до сих пор жив, его прооперировали в боровлянском центре детском, мы приехали, встречались с ним, до игрушки, которая вызывает у меня зависть – железная дорога. У меня в детстве не было, когда вижу, что человек покупает и вручает, такая радость, думаю: вот мне бы кто подарил. Олег Лепешенков:

То есть, чтобы сделать подарок ребенку, который оставил свою просьбу на этом сайте, нужно зайти и подтвердить?

Протоиерей Кирилл Шолков:

Да, подтвердить. А дальше пути покупки и доставки решаются, есть несколько вариантов, сюда можно принести, можно напрямую передать. Главное, чтобы человек кликнул и выполнил заказ. Человека сам понимает, какая у него покупная возможность, даже бывало, что iPad кто-то дарил. Кто может присоединиться к команде милосердия? Олег Лепешенков:

Когда у человека возникает желание помочь, куда ему обратиться? Может ли он присоединиться к вашей команде, которая совершает дела милосердия? Протоиерей Кирилл Шолков:

Больше пяти лет у нас добровольческое движение, оно тоже волнами идет. Бывает, что летом все ухудшается, студенты разъезжаются по домам, кто живет не в Минске. А осенью наоборот собираются. На рождественскую акцию у нас самый большой наплыв добровольцев и волонтеров. Работа может быть любая. От принимания подарков до похода в дом ребенка, снег убрать. Главное, чтобы человек захотел, он придет, по силам ему все найдем. Есть несколько смыслов. Для чего соблюдать Рождественский пост – подробности здесь. Олег Лепешенков:

Кто к вам приходит? Протоиерей Кирилл Шолков:

Приходят студенты, студенты-медики, у нас храм Евгения Боткина, это важно. Студенты других вузов, средние специальные заведения, еще не вуз, но школу уже закончили. Они хотят помогать, найти свое место в жизни, это и БРСМ, и общественные организации. Я не веду учет, статистику. Олег Лепешенков:

Храм, в котором мы находимся, посвящен почти что нашему современнику. Врачу, который жил в XIX веке.

Протоиерей Кирилл Шолков:

В XIX-ХХ веке. Наше место здесь находится недалеко от медицинского университета. Студенты, когда дают клятву Гиппократа, это важно, но они еще иногда приходят к нам, читают наши плакаты, интересуются Евгением Боткиным, это сын Сергея Боткина, прославленного врача. Часто медики не знают, путают, а когда ты объясняешь, кто он такой, что он сын этого Сергея Боткина, что он своей жизнью доказал врачебному долгу верность, у молодых людей что-то меняется. Клятва Гиппократа только усиливается. Что такое святость? Олег Лепешенков:

Как бы вы определили, что такое святость? Протоиерей Кирилл Шолков:

У каждого человека свой путь. Сказать, что доступна святость Евгения Боткина или другого святого, я не знаю, по себе не измеришь рубашку. Недавно перечитал Чехова, которого читал давно, тоже врач, выбрал немного другую стезю, вот такая разница, у каждого свой путь. Чехов привел много людей к Богу, к пониманию жизни. У каждого свой путь, их не соединишь, не измеришь. Олег Лепешенков:

Свят и свет – это ведь слова однокоренные?