Лукашенко поздравил личный состав Минской военной комендатуры с годовщиной её образования

Новости Беларуси. Минская военная комендатура отмечает 105-летие со дня образования. Формирование решает самый широкий спектр задач, в том числе и боевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление ветеранам и личному составу по случаю юбилея направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рожденная в бурные революционные дни 1917 года, ваша воинская часть всегда стояла на страже общественного порядка и законности. Так было и в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, так происходит и сегодня. При этом, решая целый спектр сложных задач, в том числе и по обеспечению крупных значимых общественно-политических мероприятий, личный состав Минской военной комендатуры неизменно демонстрирует образцы безупречной дисциплины и высокой профессиональной выучки.