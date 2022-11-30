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Лукашенко поздравил личный состав Минской военной комендатуры с годовщиной её образования

30 ноября 2022 14:07
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Новости Беларуси. Минская военная комендатура отмечает 105-летие со дня образования. Формирование решает самый широкий спектр задач, в том числе и боевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление ветеранам и личному составу по случаю юбилея направил Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил личный состав Минской военной комендатуры с годовщиной её образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рожденная в бурные революционные дни 1917 года, ваша воинская часть всегда стояла на страже общественного порядка и законности. Так было и в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, так происходит и сегодня. При этом, решая целый спектр сложных задач, в том числе и по обеспечению крупных значимых общественно-политических мероприятий, личный состав Минской военной комендатуры неизменно демонстрирует образцы безупречной дисциплины и высокой профессиональной выучки.

Лукашенко поздравил личный состав Минской военной комендатуры с годовщиной её образования-4

Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил, – рота почетного караула. Бойцы этого элитного подразделения сопровождают особо важные мероприятия: парады, встречи с участием главы государства, официальные визиты иностранных делегаций. Мастерство военнослужащих заслужило признание и высокую оценку и на международной арене. Фирменный шаг роты почетного караула знают миллионы людей во всем мире, о чем говорят неоднократные приглашения на торжественные мероприятия за рубежом.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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