Лукашенко поздравил личный состав Минской военной комендатуры с годовщиной её образования
Новости Беларуси. Минская военная комендатура отмечает 105-летие со дня образования. Формирование решает самый широкий спектр задач, в том числе и боевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление ветеранам и личному составу по случаю юбилея направил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рожденная в бурные революционные дни 1917 года, ваша воинская часть всегда стояла на страже общественного порядка и законности. Так было и в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, так происходит и сегодня. При этом, решая целый спектр сложных задач, в том числе и по обеспечению крупных значимых общественно-политических мероприятий, личный состав Минской военной комендатуры неизменно демонстрирует образцы безупречной дисциплины и высокой профессиональной выучки.
Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил, – рота почетного караула. Бойцы этого элитного подразделения сопровождают особо важные мероприятия: парады, встречи с участием главы государства, официальные визиты иностранных делегаций. Мастерство военнослужащих заслужило признание и высокую оценку и на международной арене. Фирменный шаг роты почетного караула знают миллионы людей во всем мире, о чем говорят неоднократные приглашения на торжественные мероприятия за рубежом.
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