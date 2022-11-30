Есть несколько смыслов. Для чего соблюдать Рождественский пост?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Сегодня мы находимся в преддверии Рождественского поста. У человека, который только начинает свою церковную жизнь, возникают вполне законные вопросы: для чего соблюдать этот пост и каков его смысл? У Рождественского поста, как и у любого другого многодневного поста, есть несколько пластов смысла. Несомненно, один из главнейших – это аскетический смысл через невкушение определенной категории продуктов, через увеличение количества молитв и времени, которое мы отводим на чтение Священного писания. Мы готовим наши души к принятию Рождества Бога-Слова. Некогда Пресвятая Богородица всю свою жизнь посвятила своей миссии пришествия в мир через нее Бога-Слова воплощенного, так и мы готовим наши души, чтобы в них родился Бог-Слово.

Но у этого поста есть и другие измерения. Важным являются и социальные, поскольку во время поста мы вкушаем не только не мясные продукты, но и стараемся готовить более простую и дешевую пищу, чтобы сэкономленные нами средства мы могли употребить на милостыню и на служение тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. Через такое служение мы исполняем заповедь Христову о том, что блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Так же, как во время Рождества Господа Иисуса Христа, ангелы на небесах пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир». Пусть и мы в дни этого Рождественского поста постараемся прославить Бога, сущего на небесах, принести мир и радость в наши семьи. Примириться с теми, с кем, может, мы еще по какой-то несчастной случайности находимся в ссоре. Пусть же как и в дни Рождества Господа Иисуса Христа ангелы на небесах воспевали слава в вышних Богу, на земле мир, и мы сегодня прославим Бога, сущего на небесах, и принесем мир и радость в наши семьи.