«Только первым». Что получили победители «Стартап-марафона» Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

18 ноября 2022 года в рамках форума Неделя бизнеса – 2022 прошла торжественная церемония награждения победителей. Дмитрий Николаевич, как же проходила защита проектов, и что же, самое главное, получили лучшие из лучших?

Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Каждый этап, не только Demo Day – отбор производился экспертным жюри, в состав которого входили люди, которые хорошо разбираются во всех четырех номинациях. – подробнее здесь. Которые имеют опыт и могли дать свое экспертное заключение, как раз насколько идея стартапа имеет право на жизнь и какие у нее могут быть перспективы. Соответственно, Demo Day был финалом, на котором точно так же стартапы получили обратную связь от экспертного жюри. При том, что состав был в том числе и международный, поэтому взгляд был максимально широкий на те продукты и цели, которые стартап-команды смогли в течение акселерационного периода добиться. Победитель получил грант в размере 16 тысяч белорусских рублей. Мы понимали, что пусть это деньги небольшие, но вполне достаточные для того, чтобы какие-то проблемы стартапа, с точки зрения операционки, иметь возможность закрыть. Наша цель и выбор был сознательно, что в каждом из направлений будет один победитель. Опять, это наша идея – показать, насколько конкуренция жестока и то, что здесь нет места играм. Поэтому четыре номинации – четыре гранта по 16 тысяч. Я думаю, что в 2023 году мы, наверное, будем придерживаться этого же формата. Потому что он заставляет без поправок на то, что, может, я буду вторым или третьим – нет, только первым. Алеся Лакина:

Дмитрий Николаевич, в целом, какие возможности получили участники и в чем основная ценность для команд проектов?