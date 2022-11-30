«Только первым». Что получили победители «Стартап-марафона» Белагропромбанка?
Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
18 ноября 2022 года в рамках форума Неделя бизнеса – 2022 прошла торжественная церемония награждения победителей. Дмитрий Николаевич, как же проходила защита проектов, и что же, самое главное, получили лучшие из лучших?
Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:
Каждый этап, не только Demo Day – отбор производился экспертным жюри, в состав которого входили люди, которые хорошо разбираются во всех четырех номинациях. – подробнее здесь. Которые имеют опыт и могли дать свое экспертное заключение, как раз насколько идея стартапа имеет право на жизнь и какие у нее могут быть перспективы. Соответственно, Demo Day был финалом, на котором точно так же стартапы получили обратную связь от экспертного жюри. При том, что состав был в том числе и международный, поэтому взгляд был максимально широкий на те продукты и цели, которые стартап-команды смогли в течение акселерационного периода добиться.
Победитель получил грант в размере 16 тысяч белорусских рублей. Мы понимали, что пусть это деньги небольшие, но вполне достаточные для того, чтобы какие-то проблемы стартапа, с точки зрения операционки, иметь возможность закрыть. Наша цель и выбор был сознательно, что в каждом из направлений будет один победитель. Опять, это наша идея – показать, насколько конкуренция жестока и то, что здесь нет места играм. Поэтому четыре номинации – четыре гранта по 16 тысяч. Я думаю, что в 2023 году мы, наверное, будем придерживаться этого же формата. Потому что он заставляет без поправок на то, что, может, я буду вторым или третьим – нет, только первым.
Алеся Лакина:
Дмитрий Николаевич, в целом, какие возможности получили участники и в чем основная ценность для команд проектов?
Дмитрий Примак:
Ценностей несколько. Я уже не буду упоминать, то в течение конкурса была системность в работе внутри стартапов – от момента постановки и адаптации идеи к рынку, заканчивая возможностью пилотирования. В течении конкурса мы для стартап-команд создали несколько возможностей для презентации их проектов международным венчурным инвесторам. Поэтому для многих это был первый опыт такого контакта. Я думаю, он запомнился для того, чтобы впредь знать, как это делать. Реально потенциал белорусских стартапов и интерес к ним на текущий момент существует. Это та возможность, которую мы как банк прорабатываем и, в принципе, анонсируем тем стартапам, которые в рамках нашей экосистемы вместе развиваются.
Плюс мы таким примером хотим показать другим участникам экосистемы, что возможности имеются. Если мы вместе демонстрируем желание работать конструктивно, то эта инициатива именно от бизнеса, в данном случае банк именно как бизнес, может быть поддержана. Мы вместе, начиная от уровня молодежного предпринимательства, вуза, можем создавать интересные проекты. Если говорить на примере проекта в AgroTech, то это тоже своего рода тренд и, наверное, ориентир для малого бизнеса, как внутри компаний. Тем более, что сейчас существует большой запрос на инновации. Малое инновационное предпринимательство – это тот тренд, на котором белорусский бизнес, особенно малый, имеет возможность получить конкурентное преимущество. Здесь мы как банк всячески на примере «Стартап-марафона» показали, как эта связка может работать.
Хороший пример, как можно идти к своей цели. Кто взял грант в номинации TechNet «Стартап-марафона» Белагропромбанка – подробнее здесь.
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