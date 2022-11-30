Хороший пример, как можно идти к своей цели. Кто взял грант в номинации TechNet «Стартап-марафона» Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки какой проект запомнился вам больше всего? Я не о победителях, а о тех, кому еще надо доработать свою идею.