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Хороший пример, как можно идти к своей цели. Кто взял грант в номинации TechNet «Стартап-марафона» Белагропромбанка?

30 ноября 2022 14:07
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Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Все-таки какой проект запомнился вам больше всего? Я не о победителях, а о тех, кому еще надо доработать свою идею.  

Хороший пример, как можно идти к своей цели. Кто взял грант в номинации TechNet «Стартап-марафона» Белагропромбанка?-1

Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:  
Наверное, из таких уникальных, который на меня произвел впечатление – у нас был один из стартапов как раз в TechNet. За этот период удалось создать прототип робота, которого можно использовать. Мы этот стартап пробовали пилотировать на наших белорусских крупных предприятиях. Этот опыт тоже имеется. В чем нюанс, основатель проекта Артур – инклюзивный предприниматель, то есть у него есть недуг – он глухонемой. Реально был удивлен тем, насколько человек сконцентрирован. У него нет коммуникативных преград и барьеров для того, чтобы делать то дело, чем он увлечен. Это хороший пример, наверное, того, как можно идти уверенно к своей цели. Этот проект у нас, кстати, был победителем в номинации TechNet. С учетом того, что это региональное, сейчас он максимально сконцентрирован после конкурса на стадии внедрения и пилотирования. Это мой личный опыт был именно с этим стартапом.  

«Молодежь хочет быть предпринимателями». Что может помочь превратить идею в бизнес – подробнее здесь.  

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# Реклама # общество # Алеся Лакина # Дмитрий Примак # Артур Кожемякин # Фотофакт

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