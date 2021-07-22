«Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти». Чем запомнится проект «Республиканский молодёжный поезд» его участникам?

Новости Беларуси. 100 пассажиров, 7 дней в пути, 8 городов и почти 2 000 километров. На площади Государственного флага прошла торжественная церемония закрытия проекта «Республиканский молодежный поезд», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект второй год подряд дает возможность молодым людям посетить самые отдаленные регионы Беларуси. В 2021 году проект приобрел международный статус. Участниками стали гости из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и России. Ребята проследовали по маршруту Гродно – Полоцк – Витебск – Горки – Петриков – Брест – Марьина Горка – Минск.

Яна Якута, студентка Белорусской государственной академии музыки: Каждый город – это яркое впечатление, оставшееся в памяти. Это люди вокруг, окружающие тебя, безумно добрые, безумно готовые тебя во всем поддержать, помочь.

Владимир Милентьев, студент БГУИР:

Эти восемь дней прошли как одно мгновение. Мы посмотрели очень красивые места. Они находятся рядом, но мы даже не представляли, что настолько красиво может быть в нашей Республике Беларусь.

Мы чувствовали гордость за нашу страну в таких знаковых местах, как Брестская крепость, мемориалы в городах. Мы чувствовали радость от общения с простыми людьми, от того, что у нас так чисто, прекрасно, замечательно на улицах наших городов.