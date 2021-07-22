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В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич

22 июля 2021 17:44
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму постдипломного образования – резидентуру. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов узких и высокотехнологичных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
60 % будет вход через интернатуру. 27 специальностей, планируется 2 500 человек у нас работающих (это узкие специальности) – будет вход только через резидентуру. Остальные специальности  как и сегодня, остается вопрос, в зависимости от потребности, уровня учреждения здравоохранения, можно входить через переподготовку или через ординатуру. Наша система достаточно эффективна, поэтому здесь механизмы совершенствования направлены не столько на какой-то слом, изменение или что-то еще, а на совершенствование. Полагаю, это даже не потребует каких-либо сверхусилий.

В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич-4

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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