В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

60 % будет вход через интернатуру. 27 специальностей, планируется 2 500 человек у нас работающих (это узкие специальности) – будет вход только через резидентуру. Остальные специальности – как и сегодня, остается вопрос, в зависимости от потребности, уровня учреждения здравоохранения, можно входить через переподготовку или через ординатуру. Наша система достаточно эффективна, поэтому здесь механизмы совершенствования направлены не столько на какой-то слом, изменение или что-то еще, а на совершенствование. Полагаю, это даже не потребует каких-либо сверхусилий.