В Беларуси введут резидентуру. Как это будет работать в системе здравоохранения, рассказал Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму постдипломного образования – резидентуру. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов узких и высокотехнологичных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму постдипломного образования – резидентуру. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов узких и высокотехнологичных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
60 % будет вход через интернатуру. 27 специальностей, планируется 2 500 человек у нас работающих (это узкие специальности) – будет вход только через резидентуру. Остальные специальности – как и сегодня, остается вопрос, в зависимости от потребности, уровня учреждения здравоохранения, можно входить через переподготовку или через ординатуру. Наша система достаточно эффективна, поэтому здесь механизмы совершенствования направлены не столько на какой-то слом, изменение или что-то еще, а на совершенствование. Полагаю, это даже не потребует каких-либо сверхусилий.
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