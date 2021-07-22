«Без срока давности». В Минске презентовали сборники о преступлениях нацистов и их пособников в годы ВОВ

Новости Беларуси. Презентация документальных изданий «Без срока давности» прошла 22 июля в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сборники вошли 363 документа о преступлениях оккупантов против гражданского населения БССР.

Помимо материалов из Национального архива нашей страны представлены и документы из государственных архивов России и США.

Идея создания обобщающего издания родилась в России в 2020 году. К 75-летию Нюрнбергского процесса приняли решение подготовить по каждой оккупированной области России сборник документов о преступлениях нацистов в отношении мирного населения. И предложили создать такой же, но по областям Беларуси.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси:

К настоящему времени мы подготовили все шесть сборников по всем областям республики. Два из них уже изданы. Закончили верстку третьего сборника, и где-то в августе он уже выйдет. Это по Могилевской области сборник документов.

Издание прежде всего научное, но оно также будет полезно и широкой аудитории. Любой желающий может узнать о судьбе места, откуда родом были его предки, а также получить архивную справочную информацию.

Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»:

То издание, которое мы сделали с белорусскими коллегами, с Национальным архивом, оно лучше, чем то, которое издали мои российские коллеги. Оно более фундировано, более аналитично. Оно отвечает самым высоким стандартам. И подобного издания ни в советское время, ни в постсоветское время еще не выходило.

Издание послужило аналитическим фундаментом уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Напомним, Генпрокуратура Беларуси начала расследование в апреле 2021 года. К слову, Следственный комитет России также расследует подобные уголовные дела.