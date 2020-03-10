«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

Новости Беларуси. Занятие для души. Гомельчанин разводит золотых фазанов и расселяет экзотических птиц по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки с личного подворья мужчина отправляет в живые уголки детских домов и интернатов, недавно семья необычных для нашей страны пернатых появилась и в Березинском биосферном заповеднике. Продолжит Александр Добриян.

Золотая лихорадка у Павла Ланкина началась три года назад. Говорит, это любовь с первого взгляда.

Увидел на выставке золотого фазана и потерял покой.





Павел Ланкин, житель Гомеля:

Больше всего нравится наблюдать за ними, когда хочешь успокоиться или наоборот, уже спокоен, то можно наблюдать очень долго. Потому что она очень красивая, постоянно в движении.





Яркая окраска самца – прямое свидетельство о буйном темпераменте. В птичьей семье на одного фазана приходится не меньше трёх самок, каждая из которых за сезон снесёт порядка 200 яиц.

За три года увлечение Павла из украшения двора превратилось в полноценную фазанью ферму. Павел Ланкин:

По весне самки стали класть яйца. У меня был шок. Что с ними делать? На сковородку жалко. Пошло, поехало – инкубатор. Весь процесс. Когда вылупился первый птенец, было очень страшно. Потому что птица размером с большую муху. Но оказалось, птенец прекрасно знает, что ему кушать, что не кушать. Через недели две он превращается в птичку с ладонь.





Вопрос перенаселения Павел решил просто: расселяет экзотических птиц по всей Беларуси.

Его любимые золотые фазаны отлично приживаются в живых уголках детских домов и интернатов. К уходу не требователен, а ест в 4 раза меньше обычной курицы.





Александр Добриян, корреспондент:

Золотой фазан – птица условно домашняя. Покормить такого с руки вряд ли получится. Да и в любой удобный момент птица готова к побегу.





Правда, чаще всего беглец сам возвращается к семье. Шансов выжить в белорусской природе у золотого фазана немного –считают в Березинском биосферном заповеднике, где с недавнего времени также получили прописку гомельские экзотические птицы.





Тамара Александрова, ветеринарный врач Березинского заповедника:

Они у нас живут только в неволе. Размножаться в дикой природе они не могут, так как им не подходят климатические условия, и они не могут избежать встречи с хищниками. Были такие случаи, когда золотой фазан сбегал и в дикой природе погибал.