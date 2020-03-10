«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители одного из районов Могилева. Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами по улице Громова, стала реальной угрозой экологии.

Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать ее землей. А грунт, как потом выяснилось, оказался токсичным. В ситуации разбиралась Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Район частного сектора Струшня. Эта свалка много лет соседствует с домами местных жителей. Семиметровый склон был полностью усыпан бытовыми отходами, пока его не присыпали землей.

Пороги разных инстанций жители улицы Громова обивали не один год. Ответ стандартный: виноваты сами.

Виктор Харитонюк, житель Могилева:

Лет 20 эта свалка. Кто-то веточку, кто-то мусорный пакетик. Последние лет 10 здесь никто не мусорит, а она потихоньку зарастает.

Ситуация изменилась, когда участок рядом с обрывом приобрела Жанна Кунделева-Маркевич. О таком неблагоприятном соседстве могилевчанка узнала не сразу. Но сразу же стала принимать меры.

Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:

Обращалась в городскую инспекцию по природоохране, в областную, в администрацию Ленинского района, писала обращение Президенту даже.

Реакция чиновников не заставила себя долго ждать. Вот только метод борьбы с бытовыми отходами пришёлся местным жителям совсем не по вкусу. Вместо того, чтобы очистить склон от мусора, к обрыву то и дело начали подгонять тяжелую технику с грунтом неизвестного происхождения.

Местные жители забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований привезённой земли оказались неутешительными. Они подтвердили опасность заражения почвы и протекающей внизу реки Струшня.

Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Что касается города Могилёва, он весь находится в природоохранной зоне.

Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами. Договоренность уже есть о том, что все эти отходы будут убраны.

От факта, что допустили ошибку, чиновники отнекиваться не стали. И уже разработали план действий. Здесь подробнее: Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами Уже в ближайшее время неблагоприятную экологическую ситуацию на улице Громова обещают разрешить. А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.