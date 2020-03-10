Прямой эфир

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

10 марта 2020 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Собаки-парашютисты и кошки-радары. Памятник животным на войне хотят установить в Минске

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ-1

Стоимость билета на сеанс – один подарок для четвероногих друзей. Это может быть корм, игрушки, лекарства, средства для ухода за питомцами.

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ-4

Всё отправят в один из приютов. Помимо кинопоказа студенты организовали и фотовыставку о брошенных животных. 

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ-7

Марика Чекуришвили, студентка БГУ, организатор акции:
Мы приехали в приют «Кошкин дом», посмотрели что, как у них. Погуляли с собаками и сделали такую фотосессию. У нас было два фотографа: один фотографировал собак, второй – кошек. И мы пытались передать живые фотографии, чтобы люди, когда увидели, вдохновились и захотели забрать песиков или котика себе.

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ-10

Лолита Орловская:  
В приютах постоянно нехватка каких-то матрасов, теплых подстилок и всяких таких штук. Но вообще супер. Мне кажется, самый нужный ресурс – это волонтёры, которые ездят в эти приюты, это люди, которые на постоянной основе помогают.

# Бездомные животные # общество # Лолита Орловская # Марика Чекуришвили # Елена Козлова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»
10 марта 2020 17:34

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
10 марта 2020 17:14

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень
10 марта 2020 15:55

Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень