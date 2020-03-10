Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ
Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Стоимость билета на сеанс – один подарок для четвероногих друзей. Это может быть корм, игрушки, лекарства, средства для ухода за питомцами.
Всё отправят в один из приютов. Помимо кинопоказа студенты организовали и фотовыставку о брошенных животных.
Марика Чекуришвили, студентка БГУ, организатор акции:
Мы приехали в приют «Кошкин дом», посмотрели что, как у них. Погуляли с собаками и сделали такую фотосессию. У нас было два фотографа: один фотографировал собак, второй – кошек. И мы пытались передать живые фотографии, чтобы люди, когда увидели, вдохновились и захотели забрать песиков или котика себе.
Лолита Орловская:
В приютах постоянно нехватка каких-то матрасов, теплых подстилок и всяких таких штук. Но вообще супер. Мне кажется, самый нужный ресурс – это волонтёры, которые ездят в эти приюты, это люди, которые на постоянной основе помогают.