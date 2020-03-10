Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Собаки-парашютисты и кошки-радары. Памятник животным на войне хотят установить в Минске

Стоимость билета на сеанс – один подарок для четвероногих друзей. Это может быть корм, игрушки, лекарства, средства для ухода за питомцами.

Всё отправят в один из приютов. Помимо кинопоказа студенты организовали и фотовыставку о брошенных животных.

Марика Чекуришвили, студентка БГУ, организатор акции:

Мы приехали в приют «Кошкин дом», посмотрели что, как у них. Погуляли с собаками и сделали такую фотосессию. У нас было два фотографа: один фотографировал собак, второй – кошек. И мы пытались передать живые фотографии, чтобы люди, когда увидели, вдохновились и захотели забрать песиков или котика себе.