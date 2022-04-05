Берёзовый сок. Как правильно собирать, пить и почему его считают панацеей от всех недугов?

Новости Беларуси. В Минской области активно идет заготовка березового сока. Уже собрали больше тысячи тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Копыльский, Слуцкий и Столбцовский районы. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Березовый сок – напиток капризный. Нужно точно знать, в какие сроки его собирать и как. Идеально, чтобы установился стабильный плюс не выше 8 градусов, а ночью не было сильных заморозков.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

В народе березовый сок считают панацеей от всех недугов. За сезон рекомендуют выпить около 10 литров. Напиток богат полезными витаминами и микроэлементами, а на вкус немного сладковатый и терпкий. Только в Столбцовском лесхозе планируют заготовить около 200 тонн сока за сезон. Часть объема реализуют на предприятия для переработки, часть – населению.

Михаил Каштальян, лесничий Прудского опытного лесничества Столбцовского лесхоза:

Можно на лесосеке взять, можно на территории лесничества. По 16 копеек продается за литр. Человек, который хочет сам заготовить, мы ему показываем определенные деревья. Он приезжает, показываем, как правильно зарезать, повестить мешочек. Сок заготавливают на делянках, которые в течение 5 лет попадут под вырубку. Лесничие видят подходящее дерево сразу. У этой березы ствол должен быть не меньше 20 сантиметров в диаметре. Вот здесь можно смело вбивать желобок. Но делать это необходимо филигранно.

Нужно на березу (сантиметров 30-40 по высоте) ставить желобок. Сразу зарезается буквой V. И все – забиваем желобок. Берем мешок, и вот вся наша операция будет. Будем ждать, когда сок натечет. Сладость березового сока зависит от солнца, которое получает дерево, а прозрачность – от возраста. У молодого растения напиток будет кристальным. Но после сбора сока о дереве нужно позаботиться.