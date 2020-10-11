«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии

Новости Беларуси. Одно из самых крупных текстильных предприятий в СНГ и Европе. Барановичское хлопчатобумажное производственное объединение – пример того, когда модернизация помогла сохранить не просто коллектив, а целое направление для страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции Без малого 60 лет советскому наследию. Оказывается, предприятие можно поставить не только на бизнес-рельсы, но и закалить под реалии рынка. В начале пути здесь трудился целый райцентр, больше 11 тысяч человек. Серьезная модернизация и изменение походов, и в 2020 году это 1,5 тысячи профессионалов.

Юлия Рымша, оператор мотольного оборудования Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Это я заправляю бобину, а могу узел связать. Экспорт на 18 миллионов долларов. Рассказываем о современном производстве постельного белья Юлия Рымша 20 лет на предприятии занимается тем, что экономит ему средства. Как? Она тот самый «маленький человек большого дела». Женщина гарантирует безотходное производство.

Юлия Рымша:

Я люблю свою работу, мне нравится на обмотке, нравится вот это вот. С удовольствием. А новости я смотрю про нашего Президента, конечно, и погода. Каждый день на работу ходим, это понятно. У меня не было никогда сомнений.

Татьяна Щукина, чистильщица оборудования Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

А у меня ребенок служит в столице, он тоже часто мне говорит, что у нас в столице делается. Я против этого. Мы живем, конечно, лучше. Стали лучше жить, чем жили в 90-е годы.