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«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии

11 октября 2020 18:21
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Новости Беларуси. Одно из самых крупных текстильных предприятий в СНГ и Европе. Барановичское хлопчатобумажное производственное объединение – пример того, когда модернизация помогла сохранить не просто коллектив, а целое направление для страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Без малого 60 лет советскому наследию. Оказывается, предприятие можно поставить не только на бизнес-рельсы, но и закалить под реалии рынка. В начале пути здесь трудился целый райцентр, больше 11 тысяч человек. Серьезная модернизация и изменение походов, и в 2020 году это 1,5 тысячи профессионалов. 

«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии-1

Юлия Рымша, оператор мотольного оборудования Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
Это я заправляю бобину, а могу узел связать.

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Юлия Рымша 20 лет на предприятии занимается тем, что экономит ему средства. Как? Она тот самый «маленький человек большого дела». Женщина гарантирует безотходное производство.

«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии-4

Юлия Рымша:
Я люблю свою работу, мне нравится на обмотке, нравится вот это вот. С удовольствием. А новости я смотрю про нашего Президента, конечно, и погода. Каждый день на работу ходим, это понятно. У меня не было никогда сомнений.

«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии-7

Татьяна Щукина, чистильщица оборудования Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
А у меня ребенок служит в столице, он тоже часто мне говорит, что у нас в столице делается. Я против этого. Мы живем, конечно, лучше. Стали лучше жить, чем жили в 90-е годы.

«Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии-10

Ирина Евсей, начальник швейного производства Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
Моя мама работала раньше здесь на прядильной фабрике. Она работала инструктором производственного обучения. Приходила с работы всегда, а я спрашивала, как и что. Я прошла все ступени: сначала ПТУ окончила, потом техникум и высшее учебное заведение, институт. В моем подчинении 107 человек. Мне моя работа очень нравится.

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Рымша # Татьяна Щукина # Ирина Евсей # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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