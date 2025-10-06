Беларусь и Оман: что в повестке встречи лидеров государств?

Направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пути его активизации в общих интересах – основные вопросы встречи лидеров Беларуси и Омана. Во Дворце Независимости уже все готово для переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Официальная встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана запланирована на 17:00 во Дворце Независимости. Сперва переговоры пройдут в узком составе, после чего к лидерам присоединятся делегации. Визит Хайсама бен Тарека Аль Саида в Минск – продолжение белорусско-оманского диалога, начатого еще в декабре 2024-го, когда Президент Беларуси посещал Маскат. Тогда стороны впервые за последние годы провели переговоры на высшем уровне. Кстати, впервые Оман Александр Лукашенко посещал в 2007 году.

Побережье Омана омывают Аравийское море, Оманский залив и Индийский океан, что делает страну важным морским узлом на маршрутах между Азией, Африкой и Европой. Порты Омана входят в число самых технологичных в регионе, особенно порт Дукм, который развивается как мегахаб для транзита, нефтехимии и судоремонта. Здесь действуют свободные экономические зоны, привлекающие иностранные компании без налогов и таможенных барьеров.

Важно и то, что Оман – нейтральная страна, не вовлеченная в региональные конфликты и международные санкции, что делает ее надежным партнером для торговли и транзита. Кроме того, она активно развивает индустриальные парки и проекты «умных городов» с цифровыми сервисами и электронной коммерцией. Туризм также является важным драйвером экономики. К слову, Беларусь и Оман готовятся к отмене виз для краткосрочных поездок. Эта тема войдет в повестку сегодняшних переговоров.

В первую очередь продовольствие. Из-за засушливого климата Оман заинтересован в импорте качественных продуктов, и Беларусь в этом вопросе является лидером и по качеству, и по ценам. Далее поставки техники и развитие совместных производств.

Кроме того, сотрудничество в области высоких технологий и инноваций, а также фармацевтики: поставки разнообразных препаратов, включая лекарства для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Уже заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые сейчас проходят сертификацию.

Виктория Ходосок:

Как видим, направлений для сотрудничества много. Сегодня в Минске лидеры стран планируют обсудить ход реализации ранее достигнутых договоренностей и определить новые направления взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению торгово-экономических связей, расширению товарооборота и созданию совместных проектов.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов, которые станут основой для дальнейшего развития двусторонних отношений между Беларусью и Оманом. Будем следить за повесткой из Дворца Независимости и чуть позже поделимся новыми подробностями.