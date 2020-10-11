Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции

Новости Беларуси. Каждая третья кровать в стране устлана постелью под брендом «Блакiт». Несмотря на крутой поворот с пандемией, успели запустить новый продукт для самых маленьких потребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Олехнович, начальник управления продаж Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Мы с нашей командой создали на нашем предприятии лимитированную коллекцию комплектов постельного белья для детей, для девчонок и мальчишек. «Каждый день ходим на работу, сомнений не было». Барановичское производство постельного белья о ситуации на предприятии Авангардным подход к тем, кому уже точно за 20. Дизайнерская арт-студия отметила столетие авангардизма прямо на пододеяльниках и простынях.

Ирина Олехнович:

Коллекция называется «Авангард». Это еще для наших покупателей небольшой секретик. Она выйдет в ближайшие три-четыре недели.

Государственные инвестиции позволили в свое время выйти из технологической комы. 10-метровый печатный станок, рисунок на ткань наносится не хуже кисти. Полотна оживают. Если раньше оборудование заряжали на партию, сегодня производство стало максимально мобильным.

Раиса Ромейко, главный технолог Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Колориты здесь подбирает художник, колориты выставляют в компьютере, таким образом получается рисунок. Здесь нет никаких ограничений. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Если захотеть, можно собственный портрет?

Раиса Ромейко:

Собственный портрет в любом виде и ракурсе можно напечатать. Он будет очень хорошо воспроизведен. Экспорт на 18 миллионов долларов. Рассказываем о современном производстве постельного белья Нарастить экспорт готовой швейной продукции и провести масштабный ребрендинг – планы на 2021 год.

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Коллекция к Новому году готовится еще в мае. В принципе, концепт утверждается в мае и работа с продукцией начинается в августе. Август, сентябрь, максимум октябрь идет выпуск новогодней продукции. Эта продукция уже к 1 ноября будет вся в магазинах.

Кристина Протосовицкая:

Вы любите Новый год? Иван Турчак:

Нет. Я люблю, когда есть праздник дома. Желательно, чтобы Новый год вообще был каждый день у человека. На самом деле, наверное, Новый год – такая традиция, хорошая, классная традиция. Она вообще не привязана ни к человеку, ни к ситуации, ни к пандемии. Это связано с домом, с желанием чего-то хорошего. Конечно, у нас когда работает дизайнер над созданием этой коллекции, настроение всегда особое.