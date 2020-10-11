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Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции

11 октября 2020 18:30
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Новости Беларуси. Каждая третья кровать в стране устлана постелью под брендом «Блакiт». Несмотря на крутой поворот с пандемией, успели запустить новый продукт для самых маленьких потребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-1

Ирина Олехнович, начальник управления продаж Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
Мы с нашей командой создали на нашем предприятии лимитированную коллекцию комплектов постельного белья для детей, для девчонок и мальчишек.

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Авангардным подход к тем, кому уже точно за 20. Дизайнерская арт-студия отметила столетие авангардизма прямо на пододеяльниках и простынях.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-4

Ирина Олехнович:
Коллекция называется «Авангард». Это еще для наших покупателей небольшой секретик. Она выйдет в ближайшие три-четыре недели.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-7

Государственные инвестиции позволили в свое время выйти из технологической комы. 10-метровый печатный станок, рисунок на ткань наносится не хуже кисти. Полотна оживают. Если раньше оборудование заряжали на партию, сегодня производство стало максимально мобильным.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-10

Раиса Ромейко, главный технолог Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
Колориты здесь подбирает художник, колориты выставляют в компьютере, таким образом получается рисунок. Здесь нет никаких ограничений.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Если захотеть, можно собственный портрет?

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-13

Раиса Ромейко:
Собственный портрет в любом виде и ракурсе можно напечатать. Он будет очень хорошо воспроизведен.

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Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-16

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:
Коллекция к Новому году готовится еще в мае. В принципе, концепт утверждается в мае и работа с продукцией начинается в августе. Август, сентябрь, максимум октябрь идет выпуск новогодней продукции. Эта продукция уже к 1 ноября будет вся в магазинах.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-19

Кристина Протосовицкая:
Вы любите Новый год?

Иван Турчак:
Нет. Я люблю, когда есть праздник дома. Желательно, чтобы Новый год вообще был каждый день у человека. На самом деле, наверное, Новый год – такая традиция, хорошая, классная традиция. Она вообще не привязана ни к человеку, ни к ситуации, ни к пандемии. Это связано с домом, с желанием чего-то хорошего. Конечно, у нас когда работает дизайнер над созданием этой коллекции, настроение всегда особое.

Каждая третья кровать в Беларуси устлана «Блакiтом». На Барановичском предприятии рассказали, как создают уникальные коллекции-22

Кажется, здесь, как нигде в стране, особо остро осознают тонкий смысл пословицы: мягко стелют, да жестко спать, отчего готовы постелить не мягко, а гладко. Не словом, а делом.

# Предприятия Беларуси # общество # Ирина Олехнович # Раиса Ромейко # Иван Турчак # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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