Султан Омана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Султан Омана прибыл с официальным визитом в нашу страну. Борт приземлился в Национальном аэропорту Минск. Хайсама бен Тарека Аль Саида встретил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию приветствовала рота почетного караула. Это еще один показатель значимости визита. Импульс взаимовыгодному сотрудничеству придала встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана в декабре минувшего года.

Лукашенко на первых полосах арабских СМИ! Подводим итоги визита Президента в Султанат Оман.

Партнеры заинтересованы в взаимодействии с Беларусью от машиностроения и АПК до туризма и поставок продовольствия. К слову, только в 2024 году взаимный товарооборот между Беларусью и Оманом превысил 5 млн долларов. Стороны намерены увеличить эту цифру по итогам 2025-го.