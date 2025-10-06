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Султан Омана прибыл с официальным визитом в Беларусь

06 октября 2025 13:36
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Султан Омана прибыл с официальным визитом в нашу страну. Борт приземлился в Национальном аэропорту Минск. Хайсама бен Тарека Аль Саида встретил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Султан Омана прибыл с официальным визитом в Беларусь-2

Делегацию приветствовала рота почетного караула. Это еще один показатель значимости визита. Импульс взаимовыгодному сотрудничеству придала встреча Александра Лукашенко с Султаном Омана в декабре минувшего года. 

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Партнеры заинтересованы в взаимодействии с Беларусью от машиностроения и АПК до туризма и поставок продовольствия. К слову, только в 2024 году взаимный товарооборот между Беларусью и Оманом превысил 5 млн долларов. Стороны намерены увеличить эту цифру по итогам 2025-го.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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