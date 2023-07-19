Каждый будет услышан! Наталья Кочанова провела единый день приёма в Брестской области

Новости Беларуси. Верховенство закона и справедливость. Диалог государства и общества в Беларуси построен именно на этом принципе. Письменное обращение или прямая телефонная линия, встречи в трудовых коллективах и по месту жительства, диалоговые площадки и работа информационных групп: депутаты и сенаторы решают главную задачу – помогать людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дебюрократизация госаппарата и повышение качества жизни в стране – такие задачи поставлены Президентом. Сенаторы сегодня, 19 июля, во главе со спикером Совета Республики Натальей Кочановой провели единый день приема граждан в Брестской области. Одни вопросы требовали лишь звонка, другие – останутся на контроле. В любом случае такой формат себя уже оправдал и позволяет не только разобраться в проблемах людей, но и оценить работу местной власти. Как сделать так, чтобы тебя услышали – узнавали наши корреспонденты.

Обострение военно-политической обстановки на европейском континенте, слом международных правил и принципов. В последнее время эти глобальные вопросы справедливо занимают информационные площадки. Однако Беларусь – это государство для народа, что не раз подчеркивал Президент. Как бы тяжело не было, в стране никогда не забывают про главное – социальную повестку и внутренние вопросы. С первых лет обретения суверенитета в Беларуси укрепляли вертикаль власти снизу, максимально приближая ее к людям. Как результат – политическая традиция в виде эффективной обратной связи и диалога власти с народом. Относиться к людям по-человечески, ответственно подходить к любому вопросу – пожалуй, именно эти базисы звучат в каждом обращении Александра Лукашенко к управленцам на местах. У которых, как акцентирует Президент, нет лишних вопросов. Лукашенко: «Работе с людьми надо уделить особое внимание!» Итоги кадрового вторника у Президента

Неоднократно глава государства подчеркивал и самостоятельность местных руководителей. Вопросы, которые можно решить на соответствующем уровне, необходимо решать, а не дотягивать до вмешательства высших инстанций, например, Администрации Президента. Личные приемы граждан – один из эффективных способов в этом направлении.

Разговор у председателя Совета Республики Натальи Кочановой начинается с наболевшего. Причем буквально. Пенсионерка из Ганцевичей уже три года стоит в очереди на замену тазобедренного сустава – сегодня женщина 396-я в области. Со своей болью она пришла на прием, ведь с каждым днем жизнь превращается в муку. Руководство настаивает на увольнении! С какими вопросами обращаются к Наталье Кочановой в Ганцевичах? Внимательность, чуткость и конкретная помощь человеку – нехитрый рецепт для работы с людьми. По-человечески вникнуть – это то, что требует от здравоохранения и Президент. Вопрос по оказанию медицинской помощи станет далеко не единственным во время этого приема граждан. Председатель Совета Республики однозначно акцентирует: жалобы людей не могут возвращаться к источнику проблемы. Маленькая деревня или крупный город – сегодня каждый гражданин должен быть уверен, что его услышат, и со своим вопросом он не останется один на один.