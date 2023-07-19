Руководство настаивает на увольнении! С какими вопросами обращаются к Наталье Кочановой в Ганцевичах?

Новости Беларуси. Ремонт жилфонда, вопросы здравоохранения и трудоустройства. С такими проблемами 19 июля обращаются белорусы к членам Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы проводят единый день приема граждан в Брестской области. Верховенство закона и справедливость – основное при решении вопросов людей. Диалог государства и общества в Беларуси построен именно на этом принципе.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова ведет прием в Ганцевичском райисполкоме. С просьбой ускорить вопрос по протезированию к ней обратилась пенсионерка. В данный момент женщина 396-я в областной очереди на замену тазобедренного сустава. Установить протез в частном порядке не позволяют финансовые возможности. Самочувствие пожилой женщины ухудшается с каждым днем.

Любовь Железная, жительница Ганцевичей:

Болею уже три года. И такого приема я даже не ожидала, что я, простой человек… Пообещали взять на контроль мою проблему, в этом году решить. У заместителя директора одной из школ Лунинца возник вопрос с продлением трудового контракта. Педагог с 20-летним стажем готова и дальше трудиться на ниве образования, однако администрация учреждения настаивает на увольнении.