За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 млн зрителей

Новости Беларуси. За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 миллиона зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым рейтинговым стал эфир с концерта-открытия «Славянского базара» с участием Президента. Обширную аудиторию собрали также пятничный гала-концерт «Союзное государство приглашает» и воскресное закрытие фестиваля.