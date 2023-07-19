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За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 млн зрителей

19 июля 2023 14:56
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Новости Беларуси. За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 миллиона зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 млн зрителей-1

Самым рейтинговым стал эфир с концерта-открытия «Славянского базара» с участием Президента. Обширную аудиторию собрали также пятничный гала-концерт «Союзное государство приглашает» и воскресное закрытие фестиваля.

За трансляциями из Летнего амфитеатра в Витебске следили почти 2,5 млн зрителей-4

Напомним, 32-й по счету форум искусств состоялся на прошлой неделе. Его участниками и гостями стали представители более 30 стран.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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