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«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь

19 июля 2023 15:05
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Новости Беларуси. В акватории реки Свислочь прошла тренировка плавательных средств и авиации МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь-1

Репетиция состоялась в преддверии масштабного празднования 170-летия со дня образования пожарной службы Беларуси. Профессионалы своего дела продемонстрировали методику спасения утопающих. Были задействованы лодки, водные мотоциклы и вертолеты. Такая тренировка собрала большое количество зрителей.

«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь-4

Мне бы хотелось поучаствовать в таком мероприятии самому, потому что это очень интересно, зрелищно.

«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь-7

Вертолеты, конечно, интересно спасали людей, я в первый раз такое вижу, чтобы сразу четыре человека достали и улетели. Думаю, после этого будет фобия не только от воды, но и от вертолетов тоже.

«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь-10

Здорово это увидеть, до этого ни разу не видели. И в субботу было бы очень здорово увидеть, все-таки полное представление.

«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь-13

Основное торжество пройдет 22 июля. Местом проведения выбрана площадка возле Дворца спорта. Начало в 10:00. Запланирован парад современной и ретротехники, а также подразделений МЧС, ветеранов, спортсменов и сводного оркестра. Сразу после него зрителей будет ждать праздничный концерт.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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