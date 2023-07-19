«В первый раз такое вижу». Тренировка авиации и плавательных средств МЧС прошла в акватории реки Свислочь

Новости Беларуси. В акватории реки Свислочь прошла тренировка плавательных средств и авиации МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В акватории реки Свислочь прошла тренировка плавательных средств и авиации МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Репетиция состоялась в преддверии масштабного празднования 170-летия со дня образования пожарной службы Беларуси. Профессионалы своего дела продемонстрировали методику спасения утопающих. Были задействованы лодки, водные мотоциклы и вертолеты. Такая тренировка собрала большое количество зрителей.
Мне бы хотелось поучаствовать в таком мероприятии самому, потому что это очень интересно, зрелищно.
Вертолеты, конечно, интересно спасали людей, я в первый раз такое вижу, чтобы сразу четыре человека достали и улетели. Думаю, после этого будет фобия не только от воды, но и от вертолетов тоже.
Здорово это увидеть, до этого ни разу не видели. И в субботу было бы очень здорово увидеть, все-таки полное представление.
Основное торжество пройдет 22 июля. Местом проведения выбрана площадка возле Дворца спорта. Начало в 10:00. Запланирован парад современной и ретротехники, а также подразделений МЧС, ветеранов, спортсменов и сводного оркестра. Сразу после него зрителей будет ждать праздничный концерт.