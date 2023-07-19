Положительные эмоции гарантированы. Побывали в конном клубе, где можно покататься на лошадях

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Познакомьтесь, мой верный спутник, настоящий богатырь Муромец. Мы уже подкрепились, набрались сил и готовы покорять лесные тропы. Конный маршрут уже построен, поехали.

Картинг и экстремальный дрифт. В погоне за адреналином многие забывают, что получить массу положительных эмоций можно не только на гоночной трассе.

Добро пожаловать в одну из самых романтичных и живописных локаций Синеокой! Неспешный стук копыт, легкий ветер и июльское солнце. Верховая езда – особый вид медитации. Чтобы получить максимум удовольствия от общения с белогривым другом, тщательно готовьтесь к первому свиданию. Соблюдайте дресс-код.

Владимир Акульчик, владелец конного клуба:

Обычная удобная одежда, погоды плохой не бывает. Все от экипировки зависит. Учитываем, что это все-таки лес, где-то комарики, насекомые. Смотрим, дождь идет – соответственно, какой-то дождевик надеть нужно. В кедах открытых желательно не приходить, каблуки не приветствуются. Безопасно, удобно должно быть.

Лошади остро реагируют на жесты и интонацию наездника, чувствуют настроение человека и очень любят детей. А еще копытные – талантливые психологи, главные помощники в борьбе со стрессом и тревожностью. Владимир Акульчик:

У нас есть пони – 2-3 года, все от ребенка зависит. Если он может высидеть, спокойно себя ведет. У нас, как правило, высиживают, потому что не по кругу катания, а по лесу, там картинка меняется все время, ребенку интересно.

В плохом расположении духа к животным лучше не подходить. Верховая езда – командная работа. Между лошадью и человеком должна быть настоящая «химия». Не стоит забывать и про комфорт, правильная экипировка – залог успешной тренировки.

Евгения Науменко, инструктор конного клуба:

Все начинается с уздечки. Это то, что надето на голове у лошади, нужна для управления лошадью. Управление лошадью проходит через поводья. Натяжением повода мы даем команду лошади, чтобы она повернула голову в правую сторону либо левую сторону. Остановки также осуществляются также за счет поводьев. А конструкция полностью называется уздечка. У нее тоже есть разные составляющие. Чаще всего задают вопросы насчет налобных, они у каждой лошади индивидуальные и красиво оформленные.

Евгения Науменко:

Седло – это самая важная часть. Оно нужно не только для того, чтобы всадник крепче сидел в седле и всаднику предоставляя упор. Всадник держится коленом и упирается ногой в стремя, чтобы держать баланс верхом на лошади. Но также седло является амортизатором. Седло нужно насколько всаднику, настолько же и лошади, потому что для всадника это комфорт, для лошади – амортизация. Если всадник сидит без седла на лошади, он давит всем своим весом на два-один позвонок. При больших нагрузках, при дальних расстояниях спина у лошади начинает болеть и позвонок портится. Однако прежде чем оседлать жеребца, необходимо пройти специальный инструктаж!

Руками за седло. Левую ногу поставьте в стремя. Опирайтесь смело, как на ступеньку, и перебрасывайте ногу.

Возьмите поводья в руки, возьмите их достаточно короткой длины. Они не должны сильно провисать, чтобы в любой момент вы могли дать лошади команду. Она остановилась или повернула.

С двух стороны вы должны пятками прижаться к ее бокам до выполнения команды. Не прекращайте давить, пока лошадь не пойдет вперед – это важно. Если даете команду лошади, добивайтесь полностью ее выполнения. Если хотите лошадь остановить, натяните поводья к бедрам, пошире и вниз. Главное правило, которое нужно запомнить, не тяните поводья вверх, не поднимайте руки к плечам, животу, потому что лошадь вашу команду не услышит. Она только поднимет голову, но не сможет отреагировать на команду.

Евгения Науменко:

В нашем клубе все лошади достаточно опытные, так как к нам чаще всего приезжают посетители в первый раз, поэтому большинство лошадей делают работу сами. Они знают маршрут, они знают, где нужно сделать остановку, они хорошо реагируют на голосовые команды инструкторов и, естественно, на команды поводьями и шенкелем, ногами – это команды всадников. Большинство лошадей очень спокойно относятся к своей работе, они не пугливы, любят покушать по дороге. Это самая главная проблема для всех летом.