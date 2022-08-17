«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?

Новости Беларуси. Аграриям в помощь. Трудовой десант 17 августа высадился в сельхозорганизациях по всей стране. Активисты «Белой Руси», они же представители различных профессий, воочию познакомились с работой хлеборобов, научились сами собирать урожай до последнего зернышка и поблагодарили передовиков жатвы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что механизаторы к вниманию уже привыкли и от помощи особенно не отказываются. Тем более такие ясные дни. Наша съемочная группа тоже отправилась на сельхозработы и прочувствовала на себе, насколько нелегок труд крестьян. Золото полей – репортаж Оксаны Семашко. В этом зерносушильном комплексе по заготовкам зерна уже идут на рекорд. Работы много, признается сотрудница хозяйства Евгения Нестер, поэтому помощь добровольцев трудового отряда как нельзя кстати.

Евгения Нестер, кладовщица зерносушильного комплекса агрокомбината «Ждановичи»:

В этом году мы ввели новый комплекс зерносушильный. Назвали «Гигант». За три дня мы просушили более 3 000 тонн зерна. Это очень важно, во-первых, собрать с поля, доработать, досушить зерно, сохранить каждое зерно. У нас ввели емкости на 10 тысяч тонн. Уже заполнены две бочки. Сегодня представителям «Белой Руси» доверили складирование зерна. Впереди – заготовка яблок. «Не обижают и премии дают». Что мотивирует белорусских аграриев работать от зари до зари? Узнать здесь.

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Если говорить о Минской области, то у нас уже прошли такие трудовые десанты в Молодечненском районе, в Борисовском районе. Сегодня мы работаем на территории Минского района. Другие районы у нас тоже подтягиваются, прорабатывают этот вопрос, чтобы оказать помощь аграриям.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Кроме того, наши коллеги работают сейчас, и косвенно помогая хлеборобам. Например, на ремонте детских садов. Смотрят за детьми в то время, как их родители работают в полях. И тем самым «Белая Русь» вносит свой вклад в уборочную кампанию – 2022. И мы уверены, что совместными усилиями республиканский каравай будет очень весомым. Общественники перед тем, как приступить к работе, прошли инструктаж по технике безопасности. С необходимым инвентарем помогли в хозяйстве.

Оксана Семашко, корреспондент:

Настоящая россыпь белорусского золота, и чтобы оно не разлеталось в ветреную погоду, его вот так собирают до последнего зернышка. Вы уже научились. Научите ли и меня?