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«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?

17 августа 2022 17:55
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Новости Беларуси. Аграриям в помощь. Трудовой десант 17 августа высадился в сельхозорганизациях по всей стране. Активисты «Белой Руси», они же представители различных профессий, воочию познакомились с работой хлеборобов, научились сами собирать урожай до последнего зернышка и поблагодарили передовиков жатвы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-1

Надо сказать, что механизаторы к вниманию уже привыкли и от помощи особенно не отказываются. Тем более такие ясные дни. Наша съемочная группа тоже отправилась на сельхозработы и прочувствовала на себе, насколько нелегок труд крестьян.

Золото полей – репортаж Оксаны Семашко.

В этом зерносушильном комплексе по заготовкам зерна уже идут на рекорд. Работы много, признается сотрудница хозяйства Евгения Нестер, поэтому помощь добровольцев трудового отряда как нельзя кстати.

«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-4

Евгения Нестер, кладовщица зерносушильного комплекса агрокомбината «Ждановичи»:
В этом году мы ввели новый комплекс зерносушильный. Назвали «Гигант». За три дня мы просушили более 3 000 тонн зерна. Это очень важно, во-первых, собрать с поля, доработать, досушить зерно, сохранить каждое зерно. У нас ввели емкости на 10 тысяч тонн. Уже заполнены две бочки.

Сегодня представителям «Белой Руси» доверили складирование зерна. Впереди – заготовка яблок.

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«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-7

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Если говорить о Минской области, то у нас уже прошли такие трудовые десанты в Молодечненском районе, в Борисовском районе. Сегодня мы работаем на территории Минского района. Другие районы у нас тоже подтягиваются, прорабатывают этот вопрос, чтобы оказать помощь аграриям.

«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-10

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Кроме того, наши коллеги работают сейчас, и косвенно помогая хлеборобам. Например, на ремонте детских садов. Смотрят за детьми в то время, как их родители работают в полях. И тем самым «Белая Русь» вносит свой вклад в уборочную кампанию 2022. И мы уверены, что совместными усилиями республиканский каравай будет очень весомым.

Общественники перед тем, как приступить к работе, прошли инструктаж по технике безопасности. С необходимым инвентарем помогли в хозяйстве.

«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-13

Оксана Семашко, корреспондент:
Настоящая россыпь белорусского золота, и чтобы оно не разлеталось в ветреную погоду, его вот так собирают до последнего зернышка. Вы уже научились. Научите ли и меня?

«Каждое зёрнышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью». Как трудовой отряд «Белой Руси» помогает на жатве?-16

Ирина Мартынова, ведущий специалист Минской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Надеваем перчатки. Орудие труда – и работаем. Медленно. Нужно отойти, и каждое зернышко по чуть-чуть. С лаской, с нежностью.

# Уборочная кампания # общество # Евгения Нестер # Татьяна Гурьева # Олег Романов # Оксана Семашко # Ирина Мартынова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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