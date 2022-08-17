«Не обижают и премии дают». Что мотивирует белорусских аграриев работать от зари до зари?

Новости Беларуси. Аграриям в помощь. Трудовой десант 17 августа высадился в сельхозорганизациях по всей стране. Активисты «Белой Руси», они же представители различных профессий, воочию познакомились с работой хлеборобов, научились сами собирать урожай до последнего зернышка и поблагодарили передовиков жатвы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще жарче в поле. Михаил Солодуха на этих просторах вне конкуренции. Заслуженный механизатор уже 35 лет в профессии. Шутит, за это время от желтых колосков руки стали отсвечивать золотом.

Михаил Солодуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Когда любишь свою работу и оно получается все, так и результаты хорошие. Тем более в этом году и хлеб хороший. Год поблагоприятствовал. Получается, что и подкормили вовремя, и от болезней обработали, то есть хороший урожай. Заработки хорошие на уборочной. Сезонная работа, так что не обижают и премии дают. Чтобы успеть собрать урожай, пока погода позволяет, хлеборобы стартуют в поле в 8 утра и жнут аж до вечерней росы.

Владимир Тишкевич, заместитель начальника службы по хозяйственной части, культуре и быту агрокомбината «Ждановичи»:

Сил хватает. Урожай в этом году хороший. На разном поле разная. Допустим, здесь урожайность – 80 центнеров с гектара. Есть поля – 115-120 центнеров с гектара. Вы же сами видите, они даже наполненные, зерна большие, крупные, поэтому и урожайность большая.