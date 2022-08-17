Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнётся в 2023 году

Новости Беларуси. В Витебске построят новый операционно-реанимационный корпус областной клинической больницы. Это предусмотрено первой очередью масштабной модернизации учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работам строители должны приступить в 2023 году. Проектно-сметная документация уже готова. Привести в порядок Витебскую областную больницу – поручение главы государства. Учреждение построено в 1980-х, и капитального ремонта здесь ни разу не было. В новом здании будут оказывать современную хирургическую помощь. Также там разместится приемный покой.

Алексей Каштанов, заместитель главного врача Витебской областной клинической больницы:

У нас находится достаточно большое количество специализированных отделений, в частности хирургического профиля, которых больше в области нигде нет. И решение было принято о строительстве нового корпуса, чтобы не останавливалась работа всех хирургических отделений.