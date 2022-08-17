Прямой эфир

Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнётся в 2023 году

17 августа 2022 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске построят новый операционно-реанимационный корпус областной клинической больницы. Это предусмотрено первой очередью масштабной модернизации учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнётся в 2023 году-1

К работам строители должны приступить в 2023 году. Проектно-сметная документация уже готова. Привести в порядок Витебскую областную больницу – поручение главы государства. Учреждение построено в 1980-х, и капитального ремонта здесь ни разу не было. В новом здании будут оказывать современную хирургическую помощь. Также там разместится приемный покой.

Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнётся в 2023 году-3

Алексей Каштанов, заместитель главного врача Витебской областной клинической больницы:
У нас находится достаточно большое количество специализированных отделений, в частности хирургического профиля, которых больше в области нигде нет. И решение было принято о строительстве нового корпуса, чтобы не останавливалась работа всех хирургических отделений.

Реконструкция Витебской областной клинической больницы начнётся в 2023 году-5

Ежегодно только в приемном отделении областной клиники получают помощь около 50 тысяч человек. Еще 35 тысяч пациентов лечатся в стационаре.

# Учреждения здравоохранения # Алексей Каштанов # Новости Витебска и Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?
17 августа 2022 17:29

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?

В Беларусь пришла аномальная жара. Что говорят синоптики и о чём предупреждает ГАИ?
17 августа 2022 17:26

В Беларусь пришла аномальная жара. Что говорят синоптики и о чём предупреждает ГАИ?

«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?
17 августа 2022 16:44

«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?