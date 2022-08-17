«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?

Новости Беларуси. В Вилейском районе ведутся раскопки древних курганов. Памятники датируются второй половиной I тысячелетия нашей эры и расположены возле деревни Речки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже второй год подряд студенты-археологи БГУ изучают древние могильники. В этот раз будущие историки изучали специфику и технологию создания конструкции погребальных памятников. Территория является уникальным как природным, так и историческим комплексом.

Особенностью объекта является наличие природных пещер, которых всего две в стране. Ценные артефакты сейчас представлены в Вилейском краеведческом музее. Это глиняные горшки и серьги, наконечники копьев и стрел.

Игорь Китиков, директор Вилейского краеведческого музея:

Археологи раскапывают могильники – естественно, раз люди жили, они где-то хоронились, и находят такие артефакты, которые у нас представлены в музее. Это примерно X-XI век от Рождества Христова, то есть им примерно тысяча лет. Таким образом, вы можете дотронуться до истории нашей белорусской земли, нашей Вилейщины.