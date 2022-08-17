Прямой эфир

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?

17 августа 2022 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вилейском районе ведутся раскопки древних курганов. Памятники датируются второй половиной I тысячелетия нашей эры и расположены возле деревни Речки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?-1

Уже второй год подряд студенты-археологи БГУ изучают древние могильники. В этот раз будущие историки изучали специфику и технологию создания конструкции погребальных памятников. Территория является уникальным как природным, так и историческим комплексом.

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?-4

Особенностью объекта является наличие природных пещер, которых всего две в стране. Ценные артефакты сейчас представлены в Вилейском краеведческом музее. Это глиняные горшки и серьги, наконечники копьев и стрел.

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?-7

Игорь Китиков, директор Вилейского краеведческого музея:
Археологи раскапывают могильники – естественно, раз люди жили, они где-то хоронились, и находят такие артефакты, которые у нас представлены в музее. Это примерно X-XI век от Рождества Христова, то есть им примерно тысяча лет. Таким образом, вы можете дотронуться до истории нашей белорусской земли, нашей Вилейщины.

«Им примерно тысяча лет». Что нашли археологи на месте древних могильников под Вилейкой?-10

Находки археологов передаются в лабораторию музейного дела исторического факультета вуза. Некоторые материалы дополняют фонд краеведческого музея.

# Археология # общество # Игорь Китиков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларусь пришла аномальная жара. Что говорят синоптики и о чём предупреждает ГАИ?
17 августа 2022 17:26

В Беларусь пришла аномальная жара. Что говорят синоптики и о чём предупреждает ГАИ?

«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?
17 августа 2022 16:44

«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?

За что на самом деле умирают украинцы на фронте и почему нет мирных переговоров? Рассказал Андрей Лазуткин
17 августа 2022 16:32

За что на самом деле умирают украинцы на фронте и почему нет мирных переговоров? Рассказал Андрей Лазуткин