В Беларусь пришла аномальная жара. Что говорят синоптики и о чём предупреждает ГАИ?

Новости Беларуси. Лето в Беларуси в самом разгаре. Столбик термометра достигает 30-градусной отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая картина в основном в южных и юго-восточных районах страны. Многие спасаются от жары вблизи водоемов. Метеочувствительным людям все-таки советуют быть осторожными и долго на солнце не находиться. Синоптики отмечают, что не обойдется и без дождей, но они будут носить кратковременный характер. Все минусы и плюсы оранжевого уровня погодной опасности – в материале Кристины Сущени.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Легкий бриз и настоящая египетская жара. Лето в Беларуси заплывает за температурные буйки. На часах – полдень, и некоторые решили спасаться от самой жары вблизи водоемов.

Погода, с одной стороны, конечно, не может не радовать. И берег турецкий и вправду не нужен. Забеги в воду, закапывание в песок или спортивные забавы – такая картина в будний день. Встретили на нашем берегу и туристов. Что о белорусском лете думают гости из России, читайте здесь.

С этим могут поспорить хотя бы те, кто сегодня выбрал в качестве спасательного круга от знойной погоды водоем, да и фонтаны никто не отменял. Когда градус кипения на пределе, самое время принять водные процедуры.

Статистика вынуждает помнить о правилах безопасности. За полгода купание в озерах и реках привело к трагедии почти столько же человек, сколько за весь 2021 год. Правоохранители напоминают, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Важно не упускать детей из виду, даже если они умеют плавать. И никто не отменял тепловые удары. Врачи в свою очередь рекомендуют меньше находиться на солнце. В случае необходимости – только в головном уборе. Преимущество – одежде свободного кроя из натуральных тканей, среди них – хлопок и лен. И, конечно, питьевая вода – без нее никуда в знойную погоду.

Погода влияет и на дорожную обстановку. ДТП без явно выраженных на то причин: выезд на встречную полосу, съезды в кювет, наезды на препятствия. В таких жарких условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция ухудшается. А ведь даже небольшая потеря внимания может привести к аварии.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям – отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Берите в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. Сотрудники ГАИ по-прежнему ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, обеспечение безопасности, пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.

По прогнозам синоптиков, к выходным температурный фон по стране слегка понизится и начнет приближаться к своей климатической норме.