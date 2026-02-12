«Белорусская сила – в людях!» Премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» прошла в Минске

В эти минуты в Минске долгожданная кинопремьера. На большой экран вышла картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника». Режиссерская работа нашего коллеги – политического обозревателя СТВ Григория Азаренка. Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров – в момент решения боевых задач, в обычной мирной жизни, в честных, откровенных разговорах, которые редко попадают в объектив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанр картины – художественно-публицистический фильм в неигровой форме, где тема защиты страны в нынешних обстоятельствах проходит через личные истории тех, кто, если понадобится, первым выйдет на линию обороны. Это портреты людей, чья ответственность, стойкость, и преданность стране – их главное оружие. И Григорию удалось «нарисовать» этот портрет в «ярких красках».

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, режиссер фильма «Душа защитника»:

Я бы пытался ответить на этот вопрос, в чем же белорусская сила. Белорусская сила в людях, в тех людях, для которых есть что-то большее своей собственной жизни. Это наши солдаты, наши воины, наши защитники. Те, про кого постоянно говорит Президент, вспомните, недавно он говорил, как они заслужили свой статус. Они встали и не ушли. Они встали и бились. И в 2020-м, и в 2022-м. И они заслуживают того, чтобы про них снимали большое кино.

Фильм «Душа защитника» отмечен специальным дипломом жюри XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». А после минской премьеры показы пройдут в кинотеатрах по всей стране. Ведь герои ленты также представляют различные регионы Беларуси. Работа над фильмом длились на протяжение полугода. За это время съемочная группа объехала считай всю страну. Итог - 39 минут экранного времени. Где каждый кадр впитал ту самую «душу защитника».